EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI
(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - L'invito da parte di Emmanuel Macron di Volodymyr Zelensky a Parigi "è stato inopportuno". La nostra forza "deve essere l'unità". Lo ha detto Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo.
SI RIACCENDE LO SCONTRO ITALIA-FRANCIA - GIORGIA MELONI, APPENA ARRIVATA A BRUXELLES PER IL CONSIGLIO EUROPEO, MOLLA UNO SGANASSONE A MACRON CHE L’HA ESCLUSA DALLA CENA CON SCHOLZ E ZELENSKY, ISOLANDO POLITICAMENTE L’ITALIA E IL SUO GOVERNO: “L'INVITO DA PARTE DI EMMANUEL MACRON DI VOLODYMYR ZELENSKY A PARIGI È STATO INOPPORTUNO. LA NOSTRA FORZA DEVE ESSERE L'UNITÀ"-
EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI
(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - L'invito da parte di Emmanuel Macron di Volodymyr Zelensky a Parigi "è stato inopportuno". La nostra forza "deve essere l'unità". Lo ha detto Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo.
ITALIA ALL’ULTIMA SPIAGGIA – IN EUROPA, COME PREVEDIBILE, NON HANNO GRADITO L’IPOTESI DI UNA PROROGA DI UN ANNO ALLE CONCESSIONI BALNEARI, AL VAGLIO DEL GOVERNO MELONI. UN PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE UE: “VA ASSICURATA PARITÀ DI TRATTAMENTO. NO AL MONOPOLIO DELLE RISORSE PUBBLICHE”. E POI RICORDA CHE È GIÀ APERTA UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE” – LA MELONI NON HA CAPITO CHE STA SCHERZANDO CON IL FUOCO (POI SI LAMENTA SE NON LA INVITANO ALLE CENE CON ZELENSKY)
BOTTURA FA FREDDURA – “MELONI È COSÌ CONTENTA DEL PESO INTERNAZIONALE DELL'ITALIA CHE PER SICUREZZA AL CONSIGLIO UE DI OGGI SONO SPARITE TUTTE LE FIORIERE” – “SALENDO SUL PALCO, FRANCESCA FAGNANI HA DETTO AD AMADEUS PER BEN DUE VOLTE ‘STAI SERENO’. DUNQUE IL PROSSIMO ANNO TORNA UN CONDUTTORE FIORENTINO” – “LA CURIOSITÀ: UN TEMPO ANCHE BERLUSCONI USAVA LO PSEUDONIMO DI ANGELO DURO. POI, ORMAI…”
IN EUROPA L’ITALIA E' STATA RETROCESSA IN SERIE B DA MACRON & SCHOLZ E ORA LA MELONI DEVE SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE: CON L’EUROPA INTEGRATA CHE VOGLIONO FRANCIA E GERMANIA O CON QUELLA SOVRANISTA DI UNGHERESI E POLACCHI (QUESTI ULTIMI SUOI ALLEATI NEL GRUPPO DEI CONSERVATORI) - LA DUCETTA NON VUOLE ACCETTARE L’IDEA CHE I RAPPORTI DI FORZA CONTANO E CHI, COME L’ITALIA DEI MELONI, NON HA PESO INTERNAZIONALE (A DIFFERENZA DI QUELLA DI DRAGHI) DEVE SCENDERE A PATTI ED USARE LA DIPLOMAZIA - GIORGIA ISOLATA NEL PARLAMENTO EU SU MIGRANTI, FONDO SOVRANO UE, HUB DEL GAS E ORA IL RINVIO SUI BALNEARI - OVVIO CHE ZELENSKY PREFERISCA ATTOVAGLIARSI CON MACRON E SCHOLZ CHE GLI DANNO MISSILI E CARRARMATI, NOI NO (ANZI, GLI ROMPIAMO IL CAZZO PURE PER UN VIDEO A SANREMO)