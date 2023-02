SI RIACCENDE LO SCONTRO ITALIA-FRANCIA / 2 - MACRON RISPONDE A GIORGIA MELONI CHE LO AVEVA CRITICATO PER AVER ORGANIZZATO UNA CENA A TRE CON SCHOLZ E ZELENSKY, ESCLUDENDO L’ITALIA: “LA GERMANIA E LA FRANCIA HANNO UN RUOLO PARTICOLARE DA OTTO ANNI SULLA QUESTIONE DELL'UCRAINA. PENSO CHE STIA ANCHE A ZELENSKY SCEGLIERE IL FORMATO CHE VUOLE…” - MELONI SCONTA IL FILO-PUTINISMO DI SALVINI E BERLUSCONI: APPARE SEMPRE PIU’ COME UNA “ATLANTISTA CON IL FRENO A MANO” (INFATTI IL DECRETO PER L’INVIO DI ARMI A KIEV SLITTA ANCORA…)

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

MACRON, 'MELONI? CON BERLINO ABBIAMO UN RUOLO PARTICOLARE'

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - "Non ho commenti da fare" sulle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, "ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice Ue. "La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione" dell'Ucraina, "perché - ha aggiunto - abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole" per i colloqui diplomatici.

emmanuel macron olaf scholz volodymyr zelensky

MELONI PAGA I DISSENSI NELLA MAGGIORANZA IMBARAZZI IN FORZA ITALIA “ATLANTISTA CON IL FRENO”

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica”

Quando Giorgia Meloni, poco dopo il tramonto, vola a Bruxelles per il consiglio europeo, a Parigi sta per cominciare la cena fra Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky. Lei, la premier italiana, non è stata invitata. Né il presidente francese le aveva detto nulla di quest’appuntamento l’ultima volta che si erano sentiti al telefono, lunedì scorso. In ambienti di governo si minimizza, si dice sottovoce che il vertice nella capitale francese dimostra solo una voglia di protagonismo di Macron, alle prese con problemi interni, con le proteste di piazza contro la riforma delle pensioni.

MELONI MACRON

[…] Quanto pesa, l’assenza dell’inquilina di Palazzo Chigi al tavolo con i leader dei due alleati più forti e con il presidente ucraino, specie nel confronto con la celebre foto del treno che, il 16 giugno scorso, immortalava il predecessore di Meloni, Mario Draghi, proprio con Macron e Scholz, in viaggio per Kiev. […] Subito dopo la notizia della cena all’Eliseo, la presidenza del Consiglio si è affrettata a far sapere che Meloni incontrerà oggi Zelensky in un bilaterale […]

MACRON E SCHOLZ

Quel che è certo è che Zelensky, nelle sue missioni nelle capitali, è stato a Londra e Parigi, dopo aver incontrato Biden alla Casa Bianca. Ha incontrato i leader dei Paesi che ritiene più affidabili, per la causa ucraina - Usa, Gran Bretagna, Francia, Germania - e non ha fatto tappa a Roma. Il simbolo della resistenza all’invasione russa rinuncia ad omaggiare l’Italia, dove c’è una maggioranza di governo non saldissima sul sostegno all’Ucraina, al di là del pieno supporto a Kiev sempre manifestato da Meloni.

A dimostrarlo è l’atteggiaento molto prudente sull’invio delle armi, in attesa ancora del sesto decreto (che poi sarebbe il primo dell’attuale esecutivo), ma anche le parole di questi giorni di Matteo Salvini sull’intervento di Zelensky a Sanremo: «Non mi dispiace la sua assenza». […]

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON

[…] E ora il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti critica la missione dei governanti dei due Paesi: «Non ne eravamo nemmeno informati», dice l’esponente leghista in un’intervista collettiva a Figaro, Financial Times, Wall Street Journal e Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Se avessimo preso una simile iniziativa, saremmo stati accusati di sovranismo e antieuropeismo. Di fronte agli Stati Uniti - afferma Giorgetti - sarebbe stato meglio avere una vera risposta da tutta Europa e non solo da due Paesi, e questo ben prima della presentazione dell’Inflation Reduction Act a Washington». […]