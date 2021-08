SI SALVINI CHI PUÒ - IL “CAPITONE” INTERVISTATO DA SALLUSTI ALLA VERSILIANA NON SOLO HA LANCIATO UFFICIALMENTE LA FEDERAZIONE DI CENTRODESTRA PER SETTEMBRE, MA HA ANCHE PARLATO DI QUIRINALE, INVIANDO UN MESSAGGIO AGLI AUTO-CANDIDATI DEL PD: “ABBIAMO 450 VOTI SU 1050. LA MIA AMBIZIONE È UN PRESIDENTE REALMENTE AL DI SOPRA DELLE PARTI, SCELTO INSIEME. POI DAL QUARTO SCRUTINIO LO SCEGLIAMO NOI. TUTTO PUÒ ESSERE, MA NON SARÀ ROMANO PRODI” - IL REDDITO DI CITTADINANZA? "UN ERRORE CHE VA CANCELLATO" (ERRORE FATTO DAL GOVERNO DI CUI ERA VICEPREMIER) - VIDEO

matteo salvini versiliana

1 - COME DAGO-ANTICIPATO, ARRIVA LA FEDERAZIONE DEL CENTRODESTRA! - L’ANNUNCIO DI MATTEO SALVINI: “DOPO SETTEMBRE È IN PROGRAMMA UNA TRASFORMAZIONE. NON SI PARLA DI UN PARTITO UNICO MA DI UNA FEDERAZIONE, CIOÈ DI UNA SEMPLIFICAZIONE”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/come-dago-anticipato-arriva-federazione-centrodestra-280077.htm

silvio berlusconi con matteo salvini

2 - «AL COLLE BASTA PRESIDENTI DI SINISTRA»

Tommaso Montesano per “Libero quotidiano”

A settembre, il "centrodestra di governo" vivrà una prima «trasformazione». «Facciamo un federazione», conferma Matteo Salvini dal palco della Versiliana, a Marina di Pietrasanta. «Non un partito unico», ribadisce il leader della Lega intervistato da Alessandro Sallusti, direttore responsabile di Libero, ma comunque una forza capace di «parlare con una voce sola.

meme sulla crisi di governo salvini berlusconi meloni

Una semplificazione», aggiunge il "Capitano", che farà la «fortuna di Draghi», finalmente non più "ostaggio" di Pd e M5S. Un conto è avere a che fare con sei forze di centrodestra divise «sembrano una squadra di calcetto» - altro è "fare squadra".

Un percorso a tappe, che nelle intenzioni dei leader dovrebbe riguardare anche il Parlamento europeo, che domani sarà al centro di un incontro tra lo stesso Salvini e Silvio Berlusconi. «Facciamo un gruppo unico al Parlamento italiano», insiste il leader del Carroccio. Questo in attesa di allargare l'operazione a Fratelli d'Italia, al momento all'opposizione.

alessandro sallusti matteo salvini versiliana 5

E «mettere adesso insieme governo e opposizione è complicato. Ma si voterà al più tardi tra un anno e mezzo...». Prima, però, ci sarà il banco di prova per eccellenza per la coalizione: l'elezione del successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Incalzato da Sallusti, Salvini all'inizio prende tempo - «ne parleremo a gennaio, si voterà a febbraio e siamo ad agosto...» - poi si rifugia in una battuta («il nostro candidato sarà Enrico Ruggeri», l'artista ieri sera in tour proprio alla Versiliana), infine si fa serio.

SALVINI MELONI BERLUSCONI

E lancia un avvertimento ai compagni di viaggio della "strana maggioranza" che sostiene il governo Draghi: «Il centrodestra, ad oggi, su circa 1.050 grandi elettori ne ha 450...». Come dire: guai ad eleggere il nuovo presidente della Repubblica senza un accordo con l'alleanza che oggi incontra il favore degli italiani.

«Tutto può essere, ma non sarà Romano Prodi. La mia ambizione è quella non di avere un presidente di centrodestra, ma un presidente realmente al di sopra delle parti, scelto insieme». Certo, e qui Salvini torna scherzoso ma non troppo... - «poi dal quarto scrutinio lo scegliamo noi».

Un riferimento al dettato costituzionale, che dalla quarta votazione prevede la maggioranza assoluta - e non più quella dei due terzi dell'assemblea per l'elezione del Capo dello Stato.

DA KABUL FUGA VIGLIACCA

Il segretario della Lega ha dedicato la prima parte dell'intervista - andata in scena, visto il tutto esaurito, al teatro della Versiliana - alla politica estera, scossa dalla crisi afghana. Oggi Salvini avrà un contatto telefonico con l'ambasciatore del Pakistan. Quanto accaduto a Kabul è il frutto di un «errore di valutazione madornale degli Stati Uniti», ha attaccato Salvini.

alessandro sallusti matteo salvini versiliana

Nel mirino è finito il presidente, Joe Biden, responsabile di una fuga da «vigliacco» che lascia l'Afghanistan «in mano alla Cina: «Se siamo in un'alleanza, quando decidi di ritirarti da un teatro di guerra, quanto meno fai un colpo di telefono e avvisi». Anche per questo l'Italia deve mantenere una «presenza diplomatica in Afghanistan: alleati sì, fessi no».

talebani in afghanistan

Vietato sottovalutare, come invece sta avvenendo, i Talebani: «C'è un'internazionale del fondamentalismo islamico. Chi ha festeggiato? Hamas, che vuole cancellare Israele». Di fronte al rigurgito dell'estremismo, accusa l'ex ministro dell'Interno, «i grandi assenti sono stati l'Unione europea e l'Italia. Qualcuno ha sentito la voce del ministro degli Esteri, Di Maio? Abbiamo fatto da spettatori».

joe biden 2

Chiusura con tre "avvertimenti" flash: il pasto per poliziotti esclusi dalla mensa aziendale causa green pass «non è salute, è una scelta imbecille»; il reddito di cittadinanza «è un errore che va cancellato»; il codice degli appalti «va raso al suolo».

alessandro sallusti matteo salvini versiliana 2 MEME SU LUIGI DI MAIO E IL DITO MEDIO A MATTEO SALVINI salvini berlusconi SALVINI BERLUSCONI matteo salvini versiliana talebani ph thomas dworzak 1 IL PORTAVOCE DEI TALEBANI ZABIHULLAH MUJAHID mullah abdul ghani baradar TALEBANI IN AFGHANISTAN joe biden afghanistan scontri tra talebani e civili AFGHANISTAN - TALEBANI SULLE AUTO SCONTRO TALEBANI IN AFGHANISTAN afghanistan i talebani presidiano l aeroporto di kabul afghanistan i talebani presidiano il ministero dell interno afghanistan profughi in fuga dai talebani 3 alessandro sallusti matteo salvini versiliana 3