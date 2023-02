SI SCRIVE ROCCA, SI LEGGE ANGELUCCI – IL NUOVO GOVERNATORE DEL LAZIO HA UN LUNGO E CONSOLIDATO RAPPORTO CON IL RAS DELLE CLINICHE: È STATO PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE SAN RAFFAELE – CONTRO DI LUI C’ERA IL PIDDINO ALESSIO D’AMATO, CHE INVECE AVEVA DICHIARATO GUERRA AGLI EDITORI DI “LIBERO”, ACCUSANDOLI DI CORRUZIONE: “CHIEDERÒ ALLA MAGGIORANZA UNA LEGGE SUL CONFLITTO D’INTERESSI PER CHI OPERA IN REGIME DI ACCREDITAMENTO E NEL CONTEMPO HA UNO O PIÙ GIORNALI…”

ANTONIO ANGELUCCI

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per “la Repubblica”

[…] Parlando di poteri forti, con un emendamento firmato anche da un consigliere dem, è stata data la possibilità ad Angelucci di riottenere l’accreditamento di una struttura che, per i troppi morti nel periodo più duro del Covid, proprio Lei si era battuto per bloccare. Lo stesso Angelucci con cui ha lavorato Rocca. Come è stato possibile?

«Questa è una dinamica d’aula che va chiesta ai protagonisti. Io vigilerò affinché il nuovo presidente garantisca una autonomia anche rispetto ai rapporti che aveva fino a qualche settimana fa. Chiederò all’attuale maggioranza anche una legge sul conflitto d’interessi per chi opera in regime di accreditamento con il servizio sanitario e nel contempo ha uno o più giornali».

ATTILIO FONTANA FRANCESCO ROCCA

Conflitti d’interessi anche considerando che Rocca non ha abbandonato la presidenza della Croce Rossa internazionale e la Cri ottiene appalti dall’Ares 118 per le ambulanze?

«Sarebbe cosa buona che Rocca lasciasse anche quella presidenza e credo che lo farà. Sul 118 sarà suo compito evitare situazioni di conflittualità». […]

francesco rocca IL POST DI FRATELLI D ITALIA DOPO LA VITTORIA ALLE REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA ARIANNA MELONI FRANCESCO ROCCA ARIANNA MELONI FRANCESCO ROCCA FRANCESCO ROCCA DOPO LA VITTORIA giorgia meloni al comizio per francesco rocca FRANCESCO ROCCA AL SEGGIO PER LE REGIONALI DEL LAZIO giorgia meloni al comizio per francesco rocca giorgia meloni al comizio per francesco rocca Giampaolo e Antonio Angelucci