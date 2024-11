SI SPEGNE LA FIAMMA? – IL MINISTRO DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, LUCA CIRIANI, APRE AL SUPERAMENTO DEL TABÙ DEI TABÙ DI FRATELLI D’ITALIA, LA RIMOZIONE DELLA FIAMMA TRICOLORE NEL SIMBOLO: “ARRIVERÀ IL MOMENTO IN CUI LA TOGLIEREMO. MAGARI NON SARÀ PRESTO MA ARRIVERÀ, MA PER SCELTA NOSTRA E NON CERTO PERCHÈ QUALCUNO CE LO IMPONE” – LA RUSSA SUBITO INTERVIENE: “VIA LA FIAMMA? ANCHE IL MONDO FINIRÀ PRIMA O POI” – IL “GABBIANO” RAMPELLI: “LA FIAMMA C’È ED È LOGICO LASCIARLA LÌ”

"Se vogliamo andare avanti, e noi certamente vogliamo guardare avanti cioè al futuro, allora arriverà anche il momento di spegnere la Fiamma". A fare la proposta il ministro per i Rapporti con il Parlamento ed esponente di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, in un colloquio con il quotidiano Il Foglio. La riflessione sta facendo discutere e non tutti sono d'accordo.

La Russa: "Via la fiamma? Anche il mondo finirà prima o poi"

"Anche il mondo finirà prima o poi..." ha risposto con una battuta il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Rampelli: "Fiamma c'è ed è logico lasciarla lì"

La fiamma tricolore? "Una storia antica che ha vinto, diversamente da altre che sono state sotterrate in pochi decenni" dice all'Adnkronos il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, esponente di spicco di Fratelli d'Italia.

"Quasi il 30 per cento degli italiani - ricorda Rampelli - ha messo una croce sul nostro simbolo, che contiene la fiamma tricolore, non mi pare che i cittadini si pongano questo problema. Anzi, forse ci scelgono anche perché abbiamo la fiamma, bella ma nemmeno troppo originale. In tanti la usano nel proprio logo".

Fratelli d'Italia, osserva Rampelli, "nasce senza fiamma, poi l'abbiamo recuperata, più per stroncare una congiura di alcuni ex colonnelli di An che volevano sabotarci che per convinzione. Ma ora c'è e penso sia logico lasciarla", rimarca il padre dei 'Gabbiani' di Colle Oppio, secondo il quale "nei contenuti" la fiamma "rappresenta un argine a una visione della società indistinta, eguale, mercatista, anti-identitaria, ordo-liberista, materialista. Si tratta della costola sociale del conservatorismo".

