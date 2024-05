SI STA GIA’ COMBATTENDO UNA GUERRA TRA RUSSIA E OCCIDENTE - DA QUANDO È INIZIATO IL CONFLITTO IN UCRAINA, L’ITALIA È STATA ATTACCATA DA MOSCA ATTRAVERSO DEI GRUPPI DI HACKER RUSSI, CHE HANNO PRESO DI MIRA SITI ISTITUZIONALI: MINISTERI, COMUNI, AZIENDE PARTECIPATE E OSPEDALI - IL MOTIVO È SEMPLICE, SI TRATTA DI UNA PUNIZIONE PER AVER INVIATO ARMI E MUNIZIONI A KIEV, INSIEME AGLI ALTRI PARTNER EUROPEI – IL LIBRO “REALPOLITIK” DI GIAMPIERO MASSOLO E FRANCESCO BECHIS

Estratto dell’articolo di Maurizio Caprara per il "Corriere della Sera"

La politica internazionale è composta da più strati. Uno può essere sotto gli occhi di tutti, come la parte pubblica di un incontro tra capi di governo. Per capire quali intenzioni ha davvero uno Stato se ne possono cercare segni nelle affermazioni di sue alte cariche, da interpretare tenendo presenti i contesti del caso. Tra i vari piani della politica internazionale uno strato non sempre in evidenza confina con la sicurezza e con i conflitti, o vi sconfina dentro.

Inizialmente può anche essere compreso soltanto da pochi, i quali non sempre sono in grado di percepire da subito l’insieme del fenomeno in atto. «Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, l’Italia è finita nel mirino di decine di collettivi hacker russi che hanno attaccato siti istituzionali con operazioni Ddos: ministeri, comuni, aziende partecipate, ospedali», ricapitola Realpolitik – Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia, un libro scritto dall’ambasciatore Giampiero Massolo con il giornalista de il Messaggero Francesco Bechis per le edizioni Solferino.

La frase riconduce in una categoria diversi episodi. Ddos sta per Distributed denial of service, un tipo di incursione informatica che sovraccarica un server, una rete o un servizio con un traffico di richieste eccessivo fino a renderlo inaccessibile agli utenti legittimi. Di fatto la serie di assalti digitali russi, secondo il saggio della collana Ritagli diretta da Massimo Franco, è stata nei confronti dell’Italia «una punizione per aver inviato armi e munizioni a Kiev insieme agli altri partner europei» e talvolta gli attacchi hanno avviato «lunghe ed estenuanti battaglie cyber» tra hacker attaccanti e difensori dei siti in questione.

L’esempio è utile per riassumere, attingendo parole da più capitoli, il messaggio sostanziale del libro: malgrado i grandi interessi in competizione, che inducono alcuni a parlare di «nuova guerra fredda tra superpotenze», finora «gli Stati Uniti e la Cina non governano il mondo» e «alle viste non c’è alcun nuovo ordine» globale, bensì un’epoca di sommovimenti. […]

Il libro risulta una realistica messa in guardia da due condotte dannose, buonismi fuorvianti che reclamano paci immediate solo quando convengono a soggetti per noi pericolosi — dalla Russia ad Hamas — e nazionalismi votati a collidere con la pace che coltivano ambizioni velleitarie senza ulteriore integrazione europea.

Nelle pagine scritte con Bechis è riconoscibile la duplice esperienza di Massolo, già segretario generale del ministero degli Esteri e, tra 2012 e 2016, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ramo di Palazzo Chigi sui servizi segreti.

Amaro e salutare è il riepilogo di gravi errori compiuti da Paesi europei e dal nostro in prima fila, aver trattato il gas di Mosca come un affare proficuo invece che come dipendenza da superare, aver sottovalutato le finalità di influenza politica che spingevano cinesi e Stati del Golfo ad acquistare aziende italiane. […]

