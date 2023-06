11 giu 2023 16:50

SI VA VERSO LA SCISSIONE DELL’ATOMO? E’ INIZIATA LA FAIDA IN ITALIA VIVA – IL RESPONSABILE ECONOMICO DEL PARTITO LUIGI MARATTIN E L’EX MINISTRA ELENA BONETTI SI SCAGLIANO CONTRO RENZI PER LA NOMINA DI RAFFAELLA PAITA A COORDINATRICE NAZIONALE: “LA DECISIONE E’ STATA COMUNICATA QUANDO NON ERA PIU’ POSSIBILE INTERVENIRE. IL COORDINATORE NAZIONALE VIENE NOMINATO SENZA DISCUSSIONE NÉ INFORMAZIONE PREVENTIVA” – RENZI LI ZITTISCE A PESCI IN FACCIA: “SAREBBE STATO PREZIOSO ASCOLTARE DAL VIVO LE CONSIDERAZIONI DI LUIGI E ELENA ANZICHÉ LIMITARSI A LEGGERE UN TWEET SU QUESTIONI FORMALI..."