SIAMO ALLE COLICHE FINALI: PALAZZO CHIGI SAPEVA CHE ANCHE L’ITALIA POTEVA FINIRE NEL MIRINO DEI DUE COMICI RUSSI – DUE ANNI FA I SERVIZI INGLESI AVVERTIRONO GLI 007 ITALIANI SULLA POSSIBILITÀ CHE ANCHE IL NOSTRO PAESE POTESSE ESSERE SPERNACCHIATO DAL DUO COMICO CHE AVEVA GIÀ FATTO FARE LA FIGURA DEL POLLO AL MINISTRO DELLA DIFESA BRITANNICO, BEN WALLACE – L’ALERT NON RIMASE LETTERA MORTA TANTO CHE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON DELEGA AI SERVIZI, ALFREDO MANTOVANO, AVVISÒ IL CISR – MA...

Estratto dell’articolo di Valeria Pacelli per il “Fatto quotidiano”

L’alert era arrivato dai servizi inglesi quasi due anni fa: attenzione ai due comici russi Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, in arte rispettivamente Vovan e Lexus, siamo caduti nella loro trappola-scherzo e può succedere anche a voi, era in sostanza l’avvertimento degli 007 inglesi all’intelligence italiana. Avvertimento arrivato dopo che a marzo 2022 il duo comico aveva messo nel mirino il ministro della Difesa britannico Ben Wallace.

L’alert inglese non è rimasto lettera morta: a febbraio scorso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, Alfredo Mantovano, ha avvisato di questa indicazione il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui fanno parte tutti i ministri.

Chigi sapeva che anche l’Italia poteva esser presa di mira, d’altra parte era già successo all’ex cancelliera tedesca Merkel, al presidente turco Erdogan e a quello spagnolo Sanchez. Nessun collegamento con tutto ciò però è stato fatto quando è arrivata la mail dei comici che si spacciavano per il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki.

Intanto sono state attivate le verifiche dell’intelligence italiana. Vovan e Lexus hanno ribadito di non avere legami con i Servizi russi, ma gli 007 stanno cercando di capire se quella che mettono in atto è disinformazione pro-Cremlino. Accertamenti ci saranno anche sul grado di permeabilità di Chigi e sui contatti forniti dai comici. Il numero fisso sul quale è avvenuta la call con Meloni ha un prefisso di New York: potrebbe esser stato creato ad hoc e risalire a un indirizzo Id diverso.

Il tutto per rendere lo scherzo credibile: infatti proprio nei giorni della telefonata il vero Moussa Faki era a New York: il 17 settembre stava partecipando ad alcune riunioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. I futuri accertamenti stabiliranno se anche il numero fisso era artefatto.

Quando quel contatto è stato comunicato a Chigi, non sono partiti i controlli per verificarne la validità: poteva essere coinvolta l’ambasciata italiana di Addis Abeba che avrebbe potuto verificare direttamente con gli uffici di Moussa Faki, o si poteva chiedere una verifica al Maeci o ai Servizi segreti italiani. Non sono stati avvisati neanche dopo che Meloni, una volta conclusa la telefonata, aveva avuto i primi sospetti.

