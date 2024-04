28 apr 2024 16:30

SIAMO SICURI CHE UNA SCHEDA ELETTORALE CON IL SOLO NOME DI BATTESIMO, COME HA CHIESTO DI FARE LA MELONI, SIA VALIDA? – UN BUON MOTIVO PER DUBITARE È CHE FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SOSTIENE DI SÌ! IL “COGNATO D’ITALIA” SPIEGA: “È UNA POSSIBILITÀ NELLE ELEZIONI DI DARE ALL'ELETTORE LA SCELTA SE METTERE IL NOME PER ESTESO OPPURE SEMPLIFICARLO QUANDO È CHIARITO IN FASE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA. ACCADE IN TUTTE LE ELEZIONI, QUINDI CI SARÀ SCRITTO 'GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA…”