SIAMO ALLE SOLITE: MELONI E SALVINI SONO PIÙ IMPEGNATI A FARSI I DISPETTI CHE A GOVERNARE – DOPO LA BORDATA DI ZAIA SULL’AUTONOMIA, LA DUCETTA HA FATTO USCIRE UNA NOTA SUI TAXI, IN CUI SI PARLAVA DI UNA “SOLUZIONE” NEI PROSSIMI GIORNI. UN MESSAGGIO AL “CAPITONE”, CHE IERI HA INCONTRATO IL MINISTRO URSO SENZA AVERE UNA PROPOSTA – LA STRATEGIA DEL LEGHISTA: MANDA AVANTI I SUOI COLONNELLI, PER POI PROPORSI COME POMPIERE…

Estratto dell’articolo di Simone Canaettieri per “il Foglio”

Soddisfatto della stoccata del “suo” governatore Luca Zaia sull’Autonomia […] Matteo Salvini si è visto piombare addosso la nota di Palazzo Chigi, dunque della premier Giorgia Meloni, sui taxi, dossier di cui si sta occupando con il collega Adolfo Urso.

Con poche righe il governo ha annunciato che “nei prossimi giorni affronterà il problema del servizio taxi con una soluzione improntata all’efficienza e trasparenza nei confronti del cittadino, all’equità per i tassisti e al rispetto delle regole del mercato”. Un sorpasso che ha colto Salvini di sorpresa proprio nel giorno in cui incontrava Urso senza avere ancora una soluzione in tasca.

Dal governo spiegano la nota come una risposta forte alle verifiche avviate dall’Antitrust sul servizio che continua a non funzionare. Le parole d’ordine non cambiano dalle parti di chi è a stretto contatto con la premier: “I rapporti fra Giorgia e Matteo sono ottimi”.

E però a nessuno sfugge la nuova versione del ministro delle Infrastrutture che a tratti, forte di una rinnovata leadership interna nella Lega, sembra muovere le leve dei suoi colonnelli per punzecchiare il governo, salvo poi proporsi come pompiere. E’ successo con i capigruppo di Camera e Senato, Molinari e Romeo, sul caso della ministra Daniela Santanchè, con l’aggiunta del vicesegretario Andrea Crippa.

E’ accaduto con le critiche di Massimiliano Fedriga sul Pnrr e adesso l’Autonomia, sventolata come sempre da Zaia, che in mattinata ha dato un senso più tondo alle dichiarazioni sganciate lunedì sera dal palco della festa della Lega di Cervia in Emilia Romagna.

Meloni […] ha [...] detto ai suoi fedelissimi di non alimentare le beghe interne, convinta com’è che questo nuovo attivismo di Salvini non riuscirà comunque a eroderle consensi in vista delle Europee.

L’agenda della premier prevede due appuntamenti importanti prima della pausa estiva: un consiglio dei ministri giovedì, dunque domani, e un altro lunedì. Il più importante è quest’ultimo.

Quando arriverà la norma “salva-processi” promessa un paio di settimane fa dalla premier Giorgia Meloni, a ridosso dell’anniversario della strage di via D’Amelio.

[…] Sarà […] il Consiglio dei ministri di lunedì prossimo, l’ultimo appuntamento del governo prima della pausa estiva. Al di là della propaganda, Meloni sa bene le insidie che possono esplodere in queste settimane di agosto. Ecco perché ieri intorno alle 13 ha convocato una riunione politica molto ristretta per analizzare gli scenari. […] Tra i ministri presenti […] c’era Francesco Lollobrigida. […]

