SIAMO ALLE SOLITE: SALVINI VA ALL’ASSALTO DELL’UE PER METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE A GIORGIA MELONI – L'ENNESIMO GANCIO DEL LEADER DELLA LEGA ALL'UE PER FAR PASSARE LA SORA GIORGIA DA "TRADITRICE": "PERSONALMENTE NON VOTEREI PER UN SECONDO MANDATO DELLA VON DER LEYEN ALLA COMMISSIONE EUROPEA. È STATA DISASTROSA” – URSULA E LA DUCETTA SI SONO VISTE GIÀ 16 VOLTE E FLIRTANO: LA SECONDA VUOLE I VOTI DEI CONSERVATORI, LA PRIMA VORREBBE ACCREDITARSI COME LEADER AFFIDABILE. MA PRIMA DEVE SFANCULARE IL SUO AMATO ABASCAL E GLI ALTRI ESTREMISTI (LASCIANDO SALVINI AL SUO DESTINO DI EURO-PARIA)

1. SALVINI, 'PERSONALMENTE NON VOTEREI VON DER LEYEN'

(ANSA) - "Io personalmente no". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo ai giornalsiti che gli chiedevano se voterebbe un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea.

"Siamo noi ad avere problemi con chi ha mal gestito questa Europa insieme ai socialisti per troppi anni", ha sottolineato Salvini parlando delle possibili alleanze in Ue. "Siccome noi guardiamo oltre, potrei anche superare questi evidenti problemi perché l'Europa l'hanno disastrata coloro che la stanno governando. Quindi semmai saremmo noi ad avere un problema a sederci di fianco a chi ha devastato il sistema produttivo Ue".

2. SALVINI, TRATTORI SONO CONTRO UE, VON DER LEYEN DISASTROSA

(ANSA) - "I trattori che sono in piazza in tutta Europa hanno problemi con l'attuale Commissione europea. La Commissione von der Leyen da questo punto di vista è disastrosa, sul fronte del lavoro e dei diritti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante un punto stampa al Parlamento europeo.

3. CERCASI SPONDA UE: MELONI E URSULA GIÀ 16 VOLTE INSIEME

Estratto dell’articolo di Wanda Marra per “il Fatto quotidiano”

Sullo sfondo, le elezioni europee di giugno, all ’attivo un rapporto tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen fatto di una consuetudine ormai consolidata. Corrispondenza di amorosi sensi? Non è tutto oro quel che luccica, nonostante l’enfasi su questa “frequentazione politica”, presunto “patto della piadina” di gennaio a Forlì compreso.

[…] Von der Leyen e Meloni si sono presentate insieme per la photo opportunity dopo il vertice con i Paesi africani organizzato dal governo italiano in Senato. Parole entusiaste da parte della presidente della Commissione europea: “Sono grata all ’Italia. Il nuovo Piano Mattei rappresenta un importante contributo a questa nuova fase della nostra partnership ed è complementare al nostro Eu ropean Global Gateway”. E pazienza se il Piano Mattei è ancora una scatola vuota.

La presidente della Commissione europea ha presenziato domenica sera alla cena al Quirinale e lunedì a Palazzo Madama […]. tra Meloni e Von der Leyen la corsia preferenziale si è sempre più rinsaldata nei mesi. Le due si sono viste in occasione dei Consigli europei a Bruxelles per ben 7 volte.

Ed è con i primi due bilaterali che hanno stretto un rapporto di ferro: la premier italiana scelse Bruxelles come meta del suo primo viaggio all ’estero a novembre 2022; poi la stessa Ursula venne a Palazzo Chigi a gennaio del 2023. Ed è tornata in Italia più volte: sui territori dell’alluvione in Emilia-Romagna a maggio 2023 e poi due settimane fa, a Lampedusa a settembre.

Le due erano andate insieme in Tunisia a giugno e a luglio, per un’intesa con il presidente Kais Saied. E a novembre hanno presenziato al Forum per l’Intelligenza artificiale a Londra.

Meloni ha certamente bisogno di Ursula, anche vista la diffidenza nei confronti di Paolo Gentiloni: la premier è convinta che il Commissario agli Affari economici lavori contro di lei, ipotizzando un governo di larghe intese. E dunque, la corsia preferenziale a Bruxelles l’ha cercata con la presidente della Commissione, di fatto già candidata a un secondo mandato in quota Ppe. Il progetto di Ursula è quello di allargare la sua maggioranza […] anche ai Conservatori, che sono sempre più a trazione Fratelli d’Italia, dopo che in Polonia ha vinto le elezioni Donald Tusk.

Il punto non è banale: sempre ammesso e non concesso che i socialisti possano stringere un accordo del genere, Meloni potrà davvero votare una simile candidata? E se questo accade, come potrà poi gestire i rapporti con la Lega, che è saldamente nel gruppo di estrema destra, Identità e Libertà? Senza contare che non c’è solo Von der Leyen nel Ppe, ma anche Metsola, che ha davanti a sé una lunga carriera.

E dunque, anche esagerare nell ’esibire il rapporto con una sua rivale “naturale” non è detto convenga: forse anche per questo tra i vicini alla premier italiana c’è chi racconta che i rapporti sono molto stretti anche con Metsola. Anzi, più stretti, perché più paritari. Senza contare che c’è la difficoltà di gestirei rapporti con il premier ungherese Viktor Orbán, tradizionalmente vicino a Meloni.

In un’intervista al quotidiano francese Le Point a proposito degli aiuti all’Ucraina contenuti nel bilancio pluriennale europeo, ieri ha sostenuto che Meloni non è dalla sua parte. Mentre scoppia il caso Ilaria Salis. Mantenere il rapporto con Von der Leyen cercando di non scoprirsi a destra è un equilibrismo non banale. Da ascrivere ai dettagli esemplificativi, il fatto che il governo italiano nelle recenti promozioni tra le feluche non ha nominato ambasciatore di grado Vincenzo Celeste, rappresentante permanente dell ’Italia in Ue. Un posto nevralgico. Hanno pesato il bilancino dei partiti e gli equilibri della Farnesina, ma è un segnale che non rafforza Celeste. E va nella direzione dell’accentramento da parte di Meloni.

