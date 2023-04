SCHLEIN

(ANSA) La nuova segreteria Pd è "una squadra di grande qualità, specie se confrontata con chi oggi è al governo, che sfideremo su ognuno di questi terreni e temi. Continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram. "La squadra che abbiamo composto, penso che sia il giusto mix fra rinnovamento, apertura e solidità". Nell'elencare i nomi dei componenti della segreteria, Schlein ha illustrato i terreni e temi su cui sono chiamati a cimentarsi, che si riferiscono alle deleghe assegnate: dalla Giustizia a Debora Serracchiani ai Diritti ad Alessandro Zan, passando per l'Ecologia a Annalisa Corrado alle Politiche migratorie a Pierfrancesco Majorino. In tutto 21 componenti della segreteria, più i dipartimenti.

Pd: in segreteria Bonafoni, Furfaro e Majorino

FLAVIO ALIVERNINI

(ANSA) Alessandro Alfieri per le riforme, Giuseppe Provenzano agli Esteri, Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria, Marco Furfaro responsabile delle iniziative politiche, Maria Cecilia Guerra al Lavoro, Pierfrancesco Majorino alla politica migratoria e diritto alla casa. Sono alcuni dei nomi fatti dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram, annunciando la segreteria.

Berlusconi: Schlein, grande augurio

BOLDRINI FLAVIO ALIVERNINI

(ANSA) "Sono ore e giorni di grande apprensione sulla salute di Berlusconi a cui faccio un grande augurio di pronta guarigione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram.

SCHLEIN

La nuova segreteria del Partito democratico di Elly Schlein: 10 donne e 10 uomini. Tutti i nomi

«Una squadra solida e preparata, con rinnovamento e competenze specifiche». Marta Bonafoni sarà la coordinatrice

IRENE MANZI

Sono 20 i componenti della segreteria del Pd varata da Elly Schlein, con parità assoluta di genere, visto che ci sono dieci donne e dieci uomini. In rigoroso ordine alfabetico, in una diretta Instagram la stessa Schlein ha elencato i componenti: Alessandro Alfieri, Riforme Pnnr; Davide Baruffi, Enti locali; Marta Bonafoni, coordinatrice e Associazioni e Terzo settore; Stefania Bonaldi, Pa, Professioni e Innovazione; Annalisa Corrado, Clima, Green economy, Agenda 2023; Alfredo D'Attorre, Università; Marco Furfaro, Iniziative politiche e Welfare; Maria Cecilia Guerra, Politiche e Lavoro; Camilla Laureti, Politiche agricole;

MARWA MAHMOUD

Marwa Mahmoud, Partecipazione e Formazione. Ancora, Pier Francesco Majorino, Politiche migratorie, Diritto alla casa; Irene Manzi, Scuola, Educazione, Infanzia, Istruzione e Povertà educativa; Antonio Misiani, Economia, Finanza, Imprese e Infrastrutture; Peppe Provenzano, Esteri, Ue e Cooperazione internazionale; Vincenza Rando, Mafia, Legalità, Trasparenza; Sandro Ruotolo, Informazione e Cultura; Marco Sarracino, Coesione, Sud, Aree interne; Marina Sereni, Salute e Sanità; Debora Serracchiani, Giustizia; Igor Taruffi, Organizzazione; Alessandro Zan, Diritti.

Portavoce della Segretaria e Responsabile Comunicazione del Partito Democratico Flavio Alivernini".

elly schlein