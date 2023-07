SIAMO VICINI ALLA FACCI-EXIT? – L’AD DELLA RAI, ROBERTO SERGIO HA PARLATO CON I SUOI COLLABORATORI DEL DESTINO DELLA TRASMISSIONE DI FILIPPO FACCI: “NON MI SONO GIUSTIFICATO QUESTA MATTINA IN CDA E NON CAPISCO DI COSA DOVREI GIUSTIFICARMI. HO BEN CHIARA LA SITUAZIONE E COME HO DETTO LA MIA DECISIONE VERRÀ RESA NOTA A BREVE" – IL TWEET DEL GIORNALISTA: “FINIRÀ BENE, PERCHÈ NON ME NE FREGA UN CAZZO” - LE MOSSE DEL CDA: LA PIDDINA BRIA E IL RAPPRESENTANTE DEI DIPENDENTI, LAGANÀ, VOTANO CONTRO I PIANI DI PRODUZIONE, MA GLI ALTRI CONSIGLIERI (COMPRESO IL GRILLINO DI MAJO) SI ESPRIME A FAVORE...

Finirà bene, perchè nascondo un grande segreto: non me ne frega un cazzo. pic.twitter.com/jUYYecFerU — Filippo Facci (@FilippoFacci1) July 10, 2023

RAI: SERGIO, 'NON MI SONO GIUSTIFICATO IN CDA E NON HO DA GIUSTIFICARMI'

ROBERTO SERGIO

(Adnkronos) - "Non mi sono giustificato questa mattina in Cda e non capisco di cosa dovrei giustificarmi. Ho ben chiara la situazione e come ho detto la mia decisione verrà resa nota a breve". Lo avrebbe detto, a quanto apprende l'Adnkronos, l'ad Roberto Sergio ai suoi collaboratori durante una pausa del Consiglio d'amministrazione, in corso in Viale Mazzini, a proposito della vicenda del programma da affidare al giornalista Filippo Facci.

RAI, SLITTA LA DECISIONE SU FACCI. L’AD SERGIO PRENDE TEMPO E ZITTISCE I CONSIGLIERI: “POLEMICHE POLITICHE STRUMENTALI, PRESTO UNA RISPOSTA”. IL PD PROTESTA

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per www.repubblica.it

FILIPPO FACCI

Prendono tempo, i vertici sovranisti della Rai. Sulla striscia quotidiana che precede il Tg2 ipotecata da Filippo Facci […] l’amministratore delegato Roberto Sergio ha chiesto un supplemento di riflessione. Nella speranza che la polvere si depositi e il generale agosto aiuti a cancellare l’eco delle polemiche.

"Non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali e emozionali”, ha spiegato il capo-azienda in Cda, puntando il dito contro le opposizioni che avevano dato l’altolà. “Non mi faccio trascinare da nessuno, motivo per il quale comunicherò la decisione presa assumendone la piena responsabilità, e comunque in tempi brevi", ha aggiunto.

Zittendo in malo modo, con tanto di urla e battute urticanti, i consiglieri Francesca Bria e Riccardo Laganà che avevano provato a domandare se le esternazioni sessiste del giornalista […] fossero in linea con le policy aziendali e il contratto di servizio. Richiamati pure dalla presidente Marinella Soldi nel suo intervento d’apertura.

francesca bria foto di bacco

A riprova del braccio di ferro in corso fra chi, anche all’interno della Rai, vorrebbe stoppare il reclutamento di Facci nella Tv di Stato e chi invece, in testa il dg meloniano Giampaolo Rossi, ne ha assunto le difese, determinato a procedere egualmente anche per non darla vinta ai partiti di centrosinistra.

[…] Alla fine, giusto per capire l’aria che tira, Bria (in quota Pd) e il rappresentante dei dipendenti Laganà hanno votato contro i piani di produzione e trasmissione che stabiliscono i budget dei programmi inseriti in palinsesto, striscia contestata inclusa. Tutti gli altri consiglieri, a partire dal grillino Alessandro Di Majo – a conferma della trattativa aperta con i sovranisti da Giuseppe Conte per strappare poltrone di pregio […] – si sono espressi a favore.

alessandro di majo foto di bacco

roberto sergio

filippo facci

francesca bria

LA NUOVA RAI MELONIANA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA