1. SENATO: LA RUSSA COMUNICA IN AULA LE DIMISSIONI DI MICCICHÉ

(ANSA) - "Gianfranco Miccichè con lettera del 12 gennaio 2023 ha rassegnato le proprie dimissioni da senatore per svolgere il mandato presso l'assemblea regionale siciliana".

Lo comunica in Aula al Senato il presidente Ignazio La Russa affermando che "trattandosi di un caso di incompatibilità il Senato non può che prenderne atto". Il presidente ha poi autorizzato la giunta per le immunità parlamentari a convocarsi "fin da questo momento" per individuare il candidato subentrante.

2. MICCICHÈ RIMANE SOLO ALL'ARS, ULTIMO DEPUTATO ADERISCE A FI

(ANSA) - Il coordinatore di Fi in Siiclia, Gianfranco Miccichè, perde anche l'ultimo deputato regionale che gli era rimasto a fianco: Michele Mancuso ha deciso di aderire al gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars, che fa riferimento al governatore Renato Schifani. "Il grande senso di responsabilità nei confronti di un elettorato e di un territorio che alle scorse elezioni regionali ha fatto una precisa scelta, impone di trovare una sintesi tra quello che è stato garantito in campagna elettorale e quello che è il mio ruolo di rappresentante dei cittadini all'interno delle istituzioni", dice Mancuso.

Mancuso era il presidente del gruppo parlamentare FI-2, che è stato sciolto sei giorni fa dopo che il numero di componenti era sceso a 3 (per via della scelta di Tommaso Calderone di optare per la Camera), dunque sotto la soglia minima di 4 prevista dal regolamento dell'Assemblea sulla disciplina dei gruppi. Dopo avere ritirato la richiesta di deroga fatta all'Ufficio di presidenza dell'Ars, Miccichè e Mancuso erano transitati al Misto, mentre Nicola D'Agostino aveva aderito al gruppo di Forza Italia.

"Continuerò a stare dentro Forza Italia, come ho sempre fatto dal lontano 1994, identificandomi con la rappresentanza del governo regionale cui fa capo il presidente Schifani - aggiunge Mancuso - Pertanto, non potendo immaginarmi al gruppo misto, senza bandiere né colore politico, ho deciso di aderire ufficialmente al gruppo di Forza Italia all'Ars".

3. SENATO, MICCICHÈ È UFFICIALMENTE FUORI: AL SUO POSTO LA SIRACUSANA TERNULLO

Il presidente ha poi autorizzato la giunta per le immunità parlamentari a convocarsi per individuare il candidato subentrante. Poco dopo la siracusana Daniela Ternullo è stata proclamata senatrice al posto di Micciché. Anche in questo caso lo ha annunciato in Aula il presidente La Russa, comunicando la decisione della giunta di Palazzo Madama. Si tratta della prima dei non eletti dopo Miccichè, candidata in seconda posizione utile nel seggio plurinominale della Sicilia occidentale.

