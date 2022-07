18 lug 2022 12:27

SICULO E CAMICIA - NON DITE A MICCICHÉ CHE L’UNICO CANDIDATO IN GRADO DI VINCERE LE REGIONALI IN SICILIA PER IL CENTRODESTRA E’ MUSUMECI (CHE I SUOI STESSI ALLEATI DI LEGA E FORZA ITALIA VOGLIONO SILURARE A TUTTI I COSTI) - IL SONDAGGIO EUROMEDIA: MUSUMECI VINCEREBBE CON IL 46,8% CONTRO IL 37,6% DELLA POSSIBILE CANDIDATE DEL CENTROSINISTRA, CATERINA CHINNICI - AL CONTRARIO, CHINNICI VINCEREBBE CONTRO GIANFRANCO MICCICHÉ (40% A 38,8%), STEFANIA PRESTIGIACOMO (41,1% A 38,8%) E RAFFAELE STANCANELLI (41,4% A 32%)…