ANTONIO PANZERI CON LA FIGLIA SILVIA

(ANSA) - Resta agli arresti domiciliari Silvia Panzeri, la figlia di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in cella a Bruxelles nell'ambito del Qatargate. La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta avanzata dai difensori, Angelo De Riso e Nicola Colli, di rimettere in libertà la loro assistita o di concederle l'obbligo di firma, in quanto ha necessità di esercitare la sua professione di avvocato. I giudici hanno ritenuto che la misura dei domiciliari disposta dai loro colleghi in esecuzione del mandato di arresto europeo sia corretta in attesa della decisione, prevista in tempi ravvicinati, sulla consegna chiesta dal Belgio.

