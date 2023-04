A FAR FUGGIRE L’IMPRENDITORE-SPIA RUSSO ARTEM USS SAREBBE STATO ANCHE “UN EX UFFICIALE DELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO ITALIANO” – IL FUGGIASCO, RICOMPARSO IERI IN RUSSIA, ERA AI DOMICILIARI IN UNA CASA VICINO MILANO E, DOPO AVER SPEZZATO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO (IL CUI ALLARME È PARTITO CON UN SOSPETTO RITARDO) SAREBBE STATO PORTATO VERSO L’EST EUROPA DA UN COMMANDO DI 6-7 PERSONE CON DELLE MACCHINE CON TARGA CROATA – SECONDO UN CANALE TELEGRAM VICINO AI SERVIZI RUSSI ALL’OPERAZIONE, OLTRE AGLI 007 DI MOSCA, HA PARTECIPATO ANCHE UN EX MILITARE ITALIANO CHE VIVE IN RUSSIA DA PIÙ DI 6 ANNI