29 mar 2023 17:15

SILVIO BERLUSCONI RESTA RICOVERATO AL SAN RAFFAELE – IL CAV DOVEVA ESSERE DIMESSO OGGI, MA RIMARRÀ NELL'OSPEDALE MILANESE PER ULTERIORI CONTROLLI, FORSE PER UN PAIO DI GIORNI ANCORA – IL “BANANA” HA RICEVUTO LA VISITA DEL FIGLIO PIÙ PICCOLO, LUIGI, CHE, LASCIANDO LA STRUTTURA, NON HA RILASCIATO DICHIARAZIONI…