15 feb 2023 12:33

SILVIO BERLUSCONI È STATO ASSOLTO DALL'ACCUSA DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, NEL PROCESSO MILANESE SUL CASO RUBY TER. ASSOLTE ANCHE KARIMA EL MAHROUG, ALIAS "RUBY RUBACUORI", E LE ALTRE 20 GIOVANI EX OSPITI DELLE SERATE DI ARCORE, SEMPRE CON LA FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE"