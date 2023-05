PER I “NON OCCUPABILI” IL REDDITO DI CITTADINANZA CONTINUERÀ A ESISTERE FINO ALLA FINE DEL 2023 – LA DEROGA, CHE CANCELLA IL LIMITE DEI SETTE MESI, VALE PER LE FAMIGLIE CHE HANNO AL LORO INTERNO DISABILI, MINORENNI O PERSONE OVER 60 - LA MELONI HA CAPITO CHE NON SI POSSONO LASCIARE SENZA SOLDI, DALL'OGGI AL DOMANI, DELLE FAMIGLIE IN SERIA DIFFICOLTÀ...