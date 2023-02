SILVIO? “UN SOGGETTO CHE È STATO PER BEN QUATTRO VOLTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CHE HA GETTATO UN DISCREDITO PLANETARIO SULL'ITALIA” – NEL MAGGIO 2022 GABRIELLA VANADIA, AVVOCATO DELLO STATO, HA TENUTO UNA DURISSIMA ARRINGA DI PARTE CIVILE SU BERLUSCONI, IMPUTATO NEL PROCESSO RUBYTER PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – IERI, ALLA VIGILIA DELLA SENTENZA, MELONI HA RITIRATO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, E OGGI È ARRIVATA L'ASSOLUZIONE. MA VALE LA PENA RILEGGERSI QUELLE PAROLE: “MOLTI FATTI DI QUESTO PROCESSO SONO STORIA ORMAI, CI PORTANO ALLA MENTE I RISVOLTI MEDIATICI...”

“Questa è una vicenda che in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi risvolti ha fatto il giro del mondo. Lo Stato era rappresentato da un soggetto che è stato coinvolto in questo procedimento, che è stato per ben quattro volte presidente del Consiglio e che ha gettato un discredito planetario che certamente dovrà essere valutato e potrà costituire un metro di liquidazione del danno, anche sia pure in via equitativa”.

A parlare così, in un’aula del Tribunale di Milano, è Gabriella Vanadia, avvocato dello Stato, nella sua lunga arringa di parte civile su Silvio Berlusconi, imputato nel processo Ruby 3 di corruzione in atti giudiziari, con l’accusa di aver pagato una trentina di testimoni per indurli a mentire ai giudici sulle feste del bunga-bunga di Arcore, celebrate nell’estate del 2010, che nelle aule di giustizia dovevano essere ridotte a “cene eleganti”.

Il governo Gentiloni si era costituito parte civile nel processo. Alla vigilia della sentenza […] il governo di Giorgia Meloni ha invece ritirato la costituzione a parte civile e la richiesta di 10 milioni di euro che l’Avvocatura dello Stato aveva avanzato come risarcimento del danno inflitto da Berlusconi all’istituzione che rappresentava, da presidente del Consiglio. Il “discredito planetario” non c’è più. [...]

Ma la requisitoria di parte civile, di cui il Tribunale non dovrà più tener conto, è già stata pronunciata, il 25 maggio 2022. E l’avvocata Vanadia ha allineato fatti e considerazioni giuridiche.

“Condivido in tutti gli aspetti la lunga, attenta e minuziosa ricostruzione da parte della Procura della Repubblica dei fatti e degli argomenti di diritto. (…) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari e il reato di falsa testimonianza”, sostiene l’avvocata Vanadia, “la giurisprudenza è assolutamente univoca nel riconoscere la legittimazione alla costituzione di Parte Civile della presidenza del Consiglio in quanto ente esponenziale danneggiato dalla lesione posta sia dalla corruzione in atti giudiziari, sia dalla falsa testimonianza a quello che è l’ordinato, leale e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Quindi c’è una lesione che viene vista come una lesione alla collettività rappresentata dalla presidenza del Consiglio dei ministri che appunto per questa è stata ammessa la costituzione di Parte Civile. [...]

E qui bisogna ricordare che l’imputato Silvio Berlusconi è stato quattro volte presidente del Consiglio… Altro elemento è la notorietà del fatto mediatico. Molti fatti di questo processo sono storia ormai, sono storia che tutti noi abbiamo vissuto, ci dimostra e ci porta alla mente tutti quelli che sono stati i risvolti mediatici di questa vicenda.

Risvolti che tutti noi abbiamo comunque vissuto, in un modo o nell’altro, che abbiamo avuto come percezione diretta… è una vicenda che comunque in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi risvolti ha fatto il giro del mondo”.

[...] “Condivido gli argomenti della pubblica accusa anche a proposito dell’ordinanza del 3 novembre 2021”, dice l’avvocato Vanadia. Si riferisce all’ordinanza in cui, accogliendo un’eccezione avanzata tre anni prima, nel gennaio 2019, dai legali di Berlusconi, il Tribunale stabilisce che sono inutilizzabili le testimonianze delle ragazze ospiti dei festini, perché non dovevano essere considerate testimoni, nei processi Ruby 1 e Ruby 2, ma le si doveva già considerare indagate in procedimento connesso: perché “già il 21 marzo 2012” i pm milanesi avevano cominciato a fare accertamenti sui soldi che le ragazze ricevevano da Silvio.

Dunque le ragazze andavano subito iscritte nel registro degli indagati e nel Ruby 1 e Ruby 2 dovevano essere sentite come indagate in procedimento connesso, assistite da un difensore e con facoltà di non rispondere. Non è d’accordo con questa lettura dei fatti la pubblica accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto procuratore Luca Gaglio.

Ma non è d’accordo neppure l’avvocato dello Stato: “La Procura della Repubblica”, sostiene Gabriella Vanadia, “è il dominus rispetto alle scelte che vengono fatte in relazione a quello che è lo stato delle indagini e in relazione a quelli che sono gli elementi per distinguere quando si possa passare da un semplice sospetto a un elemento indiziante.

Ci sono poi degli elementi che, dice la giurisprudenza, si possono poi valutare concretamente, attribuendo la veste di… imputato di fatto ai fini, appunto, delle cautele per quanto riguarda la garanzia per la testimonianza, anche a chi di fatto non era stato iscritto nel registro degli indagati”. [...]

