SILVIO? NO GRAZIE – LA LUNGA SCHIERA DI CHI SI È RIBELLATO AL LUTTO NAZIONALE PER LA MORTE DI BERLUSCONI. A ROMA LE FEMMINISTE HANNO PROTESTATO DAVANTI L’ALTARE DELLA PATRIA: “SIAMO IN LOTTA, NON IN LUTTO” – AL TEATRO REGIO DI TORINO E AL SAN CARLO DI NAPOLI DURANTE IL MINUTO DI SILENZIO CI SONO STATI DEI FISCHI, IN PIAZZA DUOMO A MILANO UNA CONTESTATRICE È STATA "SALVATA" DALLA POLIZIA - IN SUBBUGLIO LE UNIVERSITÀ - ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI DI ROMA E GENOVA SE NE SONO ANDATI DURANTE LA COMMEMORAZIONE... - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Corrado Zunino per “la Repubblica”

Molti dicono no, al lutto nazionale. Le iniziative, personali e collettive, sono nate martedì, in ambito universitario, e cresciute sensibilmente proprio nel mercoledì — ieri — delle bandiere esterne a mezz’asta (e le due strisce di velo nero sopra i drappi interni).

Aveva alzato il sipario il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, e un pezzo di università se lo è tirato dietro.

A Bologna si è ribellato il direttore del Dipartimento Beni culturali, sede di Ravenna, il professor Luigi Canetti. Diversi insegnanti dell’Alma Mater hanno poi scritto al rettore Giovanni Molari chiedendogli di prendere posizione contro il lutto obbligato:

«Come docenti di questa gloriosa università pubblica, ti chiediamo di assumere la decisione di non esporre, in forza dell’autonomia innanzitutto morale e intellettuale della nostra comunità accademica, bandiere a mezz’asta all’Università di Bologna». Il rettore Molari non li ha ascoltati.

I blitz degli studenti Alla Scuola Normale di Pisa ieri pomeriggio alcuni universitari hanno alzato sulla facciata principale del Palazzo Carovana lo striscione “Non il nostro lutto”. È rimasto a vista mezz’ora. L’Unione degli universitari fiorentini (Udu) a sua volta ha ricordato i tagli dei quattro governi Berlusconi ai finanziamenti per la scuola e gli atenei pubblici.

[…] Il direttivo della Società italiana delle storiche, con sede nella Trastevere romana, ha diffuso una nota intitolata “In morte di Silvio Berlusconi”: «L’uomo ha sistematicamente offeso i valori costituzionali».

[…]A Torino, quando i dirigenti del Teatro Regio hanno chiamato la platea al minuto di silenzio, metà della sala non si è alzata e ha iniziato a scaricare invettive contro Silvio Berlusconi. Mezzo minuto di “buu”, d’altro canto, ha sommerso la chiamata della speaker del Teatro San Carlo di Napoli.

Una signora ha avuto il coraggio di presentarsi, ieri, nella tarda mattina, in Piazza Duomo indossando una maglietta con la scritta “Io non sono in lutto”, in mano aveva un libro su Giovanni Falcone. È intervenuta la polizia per difenderla da un militante di Forza Italia particolarmente aggressivo.

Un altro dissidente, lui in maglietta tricolore, è stato preso a ombrellate. A Bologna il comitato cittadino Labas, ospitato in spazi comunali, è andato oltre e ha annunciato un “funeral party”. Nella locandina che annunciava l’evento, comprensivo di deejay, si leggeva: «Sì, ok, era meglio che fosse successo trent’anni fa, ma così non fu, e ora si festeggia comunque senza alcun rispetto». […]

Luigi Valente, rieletto per la terza volta sindaco di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, ha optato per l’asta della bandiera intera: «Non ho voluto ostentare il gesto perché è una scelta di coscienza, un atto moralmente dovuto». A Genova e a Roma consiglieri regionali, comunali e di circoscrizione hanno abbandonato la sala al momento della chiamata del minuto di silenzio lasciando foto di Falcone e Borsellino al loro posto.

Le transfemministe e antifasciste romane hanno srotolato un lenzuolo davanti all’Altare della Patria: “Oggi non siamo in lutto, siamo in lotta”. A Bari sono stati i militanti della Cgil, dal mattino, a prendere in mano le proteste più visibili: un presidio insieme a pezzi del Pd di fronte all’Azienda sanitaria locale, sul lungomare: «Manifestiamo a tutela del servizio sanitario nazionale, pubblico e universale». […]

CONTESTATORE AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI IN PIAZZA DUOMO

E il rapper romano Gemitaiz ha condiviso una foto che annunciava la morte di Silvio Berlusconi con l’aggiunta di un “Alleluja”. A lungo ha difeso la scelta, alla fine anche lui ha chiesto scusa. […]

CONTESTATRICE AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI contestatori lutto nazionale per silvio berlusconi 4 FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - IL FERETRO E LA PRIMA FILA DI AUTORITA CONTESTATRICE AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI