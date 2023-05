SILVIO C’E’, ANCHE SE IN VIDEO – ALLA CONVENTION DI DUE GIORNI DI FORZA ITALIA, BERLUSCONI PARTECIPERA’ CON UN VIDEOMESSAGGIO: L’HA REGISTRATO CON UNA TROUPE VISTA USCIRE A TARDA SERA DAL SAN RAFFAELE – A OSANNARE IL CAV C’ERANO ANCHE I “TEMPLARI CATTOLICI”, ARRIVATI A MILANO PER CERCARE “COLLABORAZIONE SPIRITUALE” – LA STOCCATA DI TAJANI AL CARROCCIO: “L’INGRESSO NEL PPE? LA SCELTA DEVE FARLA LA LEGA. PER ADERIRE BISOGNA FARE RICHIESTA E NON MI PARE SIA STATA FATTA. E SERVE ADERIRE AI VALORI EUROPEISTI E ATLANTISTI”. TRADOTTO, O CON I POPOLARI O CON LE PEN…

1 - FORZA ITALIA, LA TROUPE AL SAN RAFFAELE IL VIDEO MESSAGGIO DI BERLUSCONI

Estratto dell’articolo di Stefania Chiale per il “Corriere della Sera”

TAJANI ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA

[…] Sala colma (arriveranno in 1.500), bandiere, immagini di repertorio e riferimenti agli anni Novanta, ma nessuna operazione nostalgia: «Forza Italia ha 30 anni, a 30 anni si è giovani e a quell’età si guarda con ottimismo al futuro», dirà il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale Antonio Tajani. Alle 15 in punto prende il via la convention di Forza Italia […] è la due giorni che, dopo il ricovero al San Raffaele di Silvio Berlusconi, intende rivedere o almeno riascoltare il suo leader.

[…] Da Alessandra Mussolini a Rita Dalla Chiesa, da Giulio Gallera a Maurizio Gasparri. Sbucano anche, direttamente dal 1100, i «Templari cattolici»: sono qui per cercare una «collaborazione spirituale». Berlusconi «rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro», ci tiene a sottolineare Tajani, che dal palco aggiunge un sibillino «domani lo ascolteremo». In giornata si rincorrono le ipotesi: sarà un video, una chiamata o un semplice messaggio? In serata la conferma: sarà un videomessaggio. Berlusconi l’ha registrato ieri — con una troupe vista uscire a tarda sera dal San Raffaele — per dire una cosa su tutte: «Il leader c’è».

Tajani rivendica per il partito il ruolo «al centro della politica italiana: siamo parte di una coalizione, ma non c’è il partito unico; siamo alleati, ma siamo diversi. Noi apparteniamo al Ppe che è la famiglia di De Gasperi, Schuman e Adenauer». E il Ppe oggi è presente nelle sue cariche massime, pur solo in videocollegamento: la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente del partito Manfred Weber. Entrambi pongono al centro del loro intervento il tema migranti, materia del nuovo scontro diplomatico con la Francia: «La crisi migratoria è un fenomeno di cui deve farsi carico tutta l’Unione», dice Metsola. E Weber, dopo gli auguri a Berlusconi («You are a fighter», sei un combattente) ripete: «L’Italia non può più essere lasciata sola».

2 - TAJANI APRE LA CONVENTION AZZURRA A MILANO FRECCIATA ALLA LEGA: NEL PPE SOLO SE EUROPEISTI

Estratto dell’articolo di Francesca Del Vecchio per “la Stampa”

Ci sono le bandiere che sventolano e il video nostalgico sulla Forza Italia che fu. Ci sono le standing ovation quando lo si nomina, ma l'assenza di "Silvio" alla convention nazionale azzurra negli East end studios di Milano si avverte. La sente chi lo chiama «il presidente», chi dice «Non c'è altro leader oltre a Berlusconi». […] il tema delle europee 2024 è centrale nelle ore che precedono la kermesse. Non è solo la presenza - con due videomessaggi - di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Ue e membro del Ppe, e di Manfred Weber, leader dei popolari europei (gruppo di cui FI fa parte).

Il tema potrebbe essere al centro del video di Berlusconi: la necessità di costruire una maggioranza di centrodestra anche in Ue. Già da tempo, infatti, si discute di una possibile alleanza con i conservatori di Giorgia Meloni, ma nel Ppe non la pensano tutti allo stesso modo. Tra gli scettici anche il presidente francese Macron: questo spiegherebbe molte ostilità nei confronti del governo italiano. Non ultima la dichiarazione del ministro dell'Interno Gérald Darmanin che ha definito Meloni «incapace di gestire l'immigrazione». Quanto all'ingresso della Lega - che secondo alcuni azzurri è incompatibile con «i valori dei liberali europei» - la scelta «deve farla il Carroccio». Inoltre, taglia corto Tajani, «per aderire al Ppe bisogna fare richiesta e non mi pare sia stata fatta. E serve aderire ai valori europeisti e atlantisti». Tradotto, o con i popolari o con Le Pen. […]

