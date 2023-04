EUROPA DA RECOVERY! – L’ITALIA E LA SPAGNA SONO GLI UNICI DUE PAESI AD AVER RICHIESTO LA TERZA TRANCHE DEL PNRR ALLA COMMISSIONE EUROPEA. LA FRANCIA E LA GERMANIA SONO MOLTO PIÙ IN RITARDO DI NOI, MA È NORMALE: IL PNRR DI BERLINO VALE "SOLO" 25,6 MILIARDI, IL NOSTRO 195,5 (SETTE VOLTE E MEZZO IN PIÙ) E LA MELONI SI DEVE SBRIGARE ALTRIMENTI QUEI SOLDI ANDRANNO PERSI - PER RICEVERE LA NOSTRA TERZA TRANCHE CI VORRÀ UN MESE IN PIÙ PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI 55 OBIETTIVI