10 mag 2024 16:35

IL SINDACO DI NEW YORK VIENE A ROMA…PER CAPIRE COME RISOLVERE I PROBLEMI DELLA SUA CITTA’ (NON È UNA BARZELLETTA) – IL VIDEO DI ERIC ADAMS CHE ANNUNCIA: “PARTO PER CERCARE UNA SOLUZIONE ALLA CRISI DEI MIGRANTI, ALLA MANCANZA DI CASE A PREZZI ACCESSIBILI, PER LE INFRASTRUTTURE E L’ECONOMIA" - GLI INTERNAUTI LO PRENDONO IN GIRO: "VUOLE TRASFORMARE LA 'GRANDE MELA' NELLA GRANDE BUCA?"; "ME LI IMMAGINO I NEWYORKESI ALLE PRESE CON L'ATAC..." - VIDEO