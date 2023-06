IL SINDACO DI ROMA GUALTIERI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI PER GIUSTIFICARE I 250 MILA EURO DATI ALLA “FONDAZIONE PICCOLO AMERICA” (SENZA BANDO PUBBLICO) - VISTO CHE ALLA REGIONE LAZIO NON C'E' PIU' ZINGARETTI, CHE ELARGIVA 300 MILA EURO AL SUO GRANDE AMICO VALERIO CAROCCI, GUALTIERI HA DOVUTO RIMEDIARE: “SE NON SI FOSSE SVOLTO SAREBBE STATA UNA COSA NEGATIVA” - PERCHÉ LE ALTRE ATTIVITÀ HANNO RICEVUTO SOLO 38 MILA EURO?

(AGI) - "La tradizionale articolazione del sostegno all'evento ('Cinema in Piazza', ndr) quest'anno non c'era e avrebbe rischiato di non renderlo possibile. Noi ci siamo fatti carico della necessità di consentire a questo evento di esserci anche quest'anno. E lo abbiamo fatto sulla base delle regole e delle procedure previste come si potrà agevolmente verificare".

Risponde così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla domanda dell'AGI durante la presentazione dell'Estate romana al Teatro India, sulla questione dei 250 mila euro concessi dal Comune di Roma con la delibera di giunta 201 (sui 600 mila totali indicati sul preventivo di spesa) alla fondazione di Valerio Carocci senza alcun bando pubblico per 'Cinema in Piazza' (tre arene a Trastevere, a Valle Aniene e a Valle Aurelia) e dopo che, pochi giorni prima, era stata pubblicata la graduatoria dell'Estate Romana, con i progetti vincitori che hanno ottenuto circa 38mila euro ciascuno.

"Si tratta di uno dei gradi eventi di Roma che negli anni ha acquisito un prestigio anche internazionale - ha detto il primo cittadino - e se questo fosse stato il primo anno in cui non si fosse svolto, sarebbe stata una cosa negativa. Per cui abbiamo deciso di evitare questo rischio dovuto non penso neanche a questioni politiche di altre istituzioni, ma anche i tempi di avvicendamento per cui la tradizionale articolazione del sostegno a questo evento, che a Roma tutti conoscono bene, quest'anno non c'era", ha concluso.

