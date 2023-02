Estratto dell’articolo di Paolo Bracalini per “il Giornale”

stefano bonaccini 1

La base Pd [...] si interroga sgomenta: ma veramente Stefano Bonaccini si è tatuato le sopracciglia? Gira questa foto con uno zoom che sembra non lasciare dubbi. Due strisce disegnate sopra gli occhi, tecnicamente definito «microblading» nel linguaggio delle estetiste, in sostanza le sopracciglia tatuate.

Qualcosa che si addice più ad un concorrente di Uomini e donne che al probabile prossimo segretario del Partito Democratico. [...] Dalla falce e martello alla pinzetta? Il sito Affaritaliani riporta le perplessità dei militanti. «Una volta leggevamo Marx, oggi ci rifacciamo le sopracciglia» dice un tale Dino, militante di lungo corso del Testaccio, a Roma. Il sito, che ricorda le foltissime sopracciglia di Breznev, la prende come la prova di una «sinistra vanitosa», destinata a perdere. Il mistero del Bonaccini ad ali di gabbiano resta tale.

LE SOPRACCIGLIA TATUATE DI STEFANO BONACCINI

[...] La notizia è verosimile. Il look del governatore è già stato sottoposto a indagini e interrogativi. Perché quei pantaloni con il risvoltino? Perché il pizzetto? E gli occhiali a goccia? Il suo collega campano, il governatore De Luca, ha detto che lo voterà come segretario, ma non ha potuto risparmiare una raccomandazione estetica: «Dia una spuntatina alla barba, tolga la pochette dalla tasca della giacca e gli occhiali a goccia che sono una parabola di un’onda gravitazionale».

Dagospia ha trattato ampiamente la questione del risvoltino e caviglia nuda su mocassino lucido, roba da «hipster fuori da stagione». Una lettrice di Repubblica ha scritto alla rubrica delle lettere di Francesco Merlo: «Posso dire, anzi gridare, che alle primarie non voterò Stefano Bonaccini solo per come si veste kitsch?».

elly schlein stefano bonaccini

E chi glielo dice, ora, che forse ha pure le sopracciglia tatuate? Secondo Tag43 [...] si tratta di una strategia comunicativa ben precisa, ma mal pensata, «per fare il giovane e diventare uno che “piace alla gente che piace”, in vista delle primarie del 26 febbraio.

[...] Dietro il nuovo look c’è tutto uno studio e i consigli della società Consenso («Lo abbiamo reso più cool»). Ma anche quelli della moglie Sandra, gli occhiali a goccia li ha scelti lei, ha raccontato Bonaccini al Corriere, mentre il calo di peso si deve ad un malore, «dovevo perdere peso, e l’ho fatto: dieci chili in tre mesi». [...]

stefano bonaccini 6 le sopracciglia tatuate di stefano bonaccini 2 stefano bonaccini 5 stefano bonaccini le sopracciglia tatuate di stefano bonaccini le sopracciglia tatuate di stefano bonaccini stefano bonaccini 4 stefano bonaccini 3 stefano bonaccini 2