LA SINISTRA RIPARTA DA... FRANCESCA PASCALE – L’EX COMPAGNA DI BERLUSCONI, OGGI SPOSATA CON PAOLA TURCI, AZZANNA MAURIZIO GASPARRI: “IN FORZA ITALIA CON LA NASCITA DEL PDL È ARRIVATA UN SACCO DI FECCIA FASCISTA” – A FAR SCATTARE LA PASIONARIA PER I DIRITTI LGBTQ+ È STATA UNA BATTUTA DEL VICEPRESIDENTE DEL SENATO, CHE HA IRONIZZATO SULL’ARMOCROMISTA DELLA SCHLEIN: “MIA MOGLIE MI FA L’ARMADIO, NON CI VUOLE UNA SCIENZA”

Estratto dell'articolo da www.lastampa.it

il commento su Instagram di Francesca Pascale contro Maurizio Gasparri

«In Forza Italia, con la nascita del Pdl, è arrivata un sacco di feccia fascista». Il commento, durissimo, è firmato Francesca Pascale, ed è spuntato stamattina sotto un post del profilo Instagram “The Journalai”.

Nel video, tra le altre cose, Maurizio Gasparri racconta di non «avere una armocronista» in stile Elly Schlein: «Mia moglie mi fa l’armadio, non ci vuole tutta questa scienza» dice il vicepresidente del Senato. E’ la frase che fa scattare la reazione di Pascale, che poi spiega: in Forza Italia «non sono mai stati fascisti, tanto meno razzisti. In coalizione sono diventati pure questo. Altrimenti restavo».

PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE CON GIANNINI E LUXURIA ALLA CITTA DEI DIRITTI DI TORINO

I suoi blitz in politica non sono una novità: «Per me votare a destra – aveva detto a marzo a Milano - sarebbe come se un capretto votasse per la Pasqua. Berlusconi? Lui è un liberale in Europa, è avversario dei sovranisti. Le sue battute spesso però mi hanno fatto arrabbiare creando qualche problema di coppia». [...]

elly schlein francesca pascale francesca pascale a otto e mezzo francesca pascale alla manifestazione per le famiglie arcobaleno francesca pascale vs piero ricca a milano 1 PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE matrimonio pascale turci 5 matrimonio pascale turci 1 matrimonio pascale turci 4 matrimonio pascale turci a montalcino 9 mariarosaria rossi silvio berlusconi francesca pascale