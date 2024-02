LA SINISTRA E’ IN FRANTUMI E PER DARLE IL COLPO DI GRAZIA MICHELE SANTORO SCENDE IN CAMPO PER LE EUROPEE CON LA LISTA “TERRA, PACE, DIGNITÀ” - IL MOVIMENTO DEL GIORNALISTA PUNTA A “RIPORTARE ALLE URNE CHI NON VOTA PIÙ DA ANNI, SI BATTE PER UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA SU UCRAINA E MEDIO ORIENTE E VUOLE CHIEDERE ALLA BCE 2.500 MILIARDI DI EURO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA – “PD E 5S? NOI NON SIAMO IN COMPETIZIONE CON LORO” - L'ASSE CON L'EX MINISTRO DELLE FINANZE DELLA GRECIA VAROUFAKIS

(ANSA) Michele Santoro lancia la "lista pace, terra dignità" per le europee insieme a Raniero La Valle, che ha promosso l'iniziativa con il noto giornalista televisivo, e Benedetta Sabene in via delle Botteghe Oscure. Questo "non è un partito ma un movimento, vettore per portare al centro della campagna elettorale per le europee la parola pace". E "se per caso questa piccola formazione prendesse il 4 o anche il 3 per cento dei voti questo rappresenterebbe un terremoto politico nel Paese", ha detto Santoro.

A suo avviso, "la sinistra è in frantumi e di certo non siamo noi la causa. È evidente che il M5S persegue una sua strategia di opposizione e il Pd ne ha una diversa. Noi non siamo in competizione con loro, puntiamo al voto di chi non va più a votare". Sulla composizione delle liste, ha risposto: "Non c'è da essere impazienti entro 12 giorni le comunicheremo". "L'idea della lista nasce dall'appello di Santoro e La Valle dopo due anni di guerra in Ucraina, per colmare un vuoto politico ma anche mediatico.

Non c'è traccia di una soluzione diplomatica e il racconto delle guerre, sia in Ucraina, sia in Medio Oriente, è unilaterale. Vogliamo portare questi temi in Europa perché proprio l'Europa dovrebbe avere un ruolo più centrale", dice Sabene, redattrice di Servizio Pubblico, il web media di Michele Santoro. Che poi fa sapere: "C'è un dialogo ancora in corso con altre formazioni politiche".

Per La Valle "l'intera umanità è al punto di essere perduta" ma "forse ci sono ancora delle politiche" da mettere in campo perchè "il peggio non accada", "possiamo tentare un'estrema, disperata difesa".

"Il valore politico dell'incontro di oggi è riuscire a far partire un progetto fondamentale per la sinistra italiana, per l'Europa, e per la comunità internazionale", ha dichiarato Federico Dolce, segretario nazionale e portavoce di Mera 25, il partito parte integrante di DiEM 25 il movimento dell'ex ministro delle finanze in Grecia Yanis Varoufakis.

"Sentiamo tanto entusiasmo intorno al progetto e allo stesso tempo energie molto consapevoli del momento storico, che è grave e ci chiama tutti ad un impegno importantissimo. Una coalizione di persone, movimenti e partiti che abbia come valore fondamentale la pace è necessaria per qualsiasi progetto successivo che possa essere la lotta per i diritti civili, per i diritti sociali e per la sopravvivenza stessa dell'Europa, perché senza la pace non c'è il resto". Per Santoro "avere Mera 25 all'interno di Pace, Terra e Dignità è molto importante. Noi abbiamo letto e seguito già in passato tutta l'elaborazione, economica soprattutto, di questo movimento e di Varoufakis in particolare e siamo contentissimi del fatto che si possa finalmente procedere insieme".

