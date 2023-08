IL SIRTAKI DI ZELENSKY – IL PRESIDENTE UCRAINO VOLA AD ATENE AL SUMMIT SULL’INTEGRAZIONE DEI BALCANI VOLUTO DAL GRECO MITSOTAKIS: AL TAVOLO C’ERA ANCHE IL SERBO VUCIC, MOLTO VICINO A PUTIN E POTENZIALE CAVALLO DI TROIA DI MOSCA NELL’AREA – IL GRANDE ASSENTE AL VERTICE DI ATENE? IL NUOVO MIGLIORE AMICO DI GIORGIA MELONI, EDI RAMA - LA DISCUSSIONE SULL'ALLARGAMENTO DELL'UE E LE AMBIZIONI DI MITSOTAKIS IN VISTA DELLE EUROPEE

Estratto dell’articolo di Letizia Tortello per “La Stampa”

Balcani occidentali nella Ue «entro il 2033» e «nessuna integrazione russa del territorio ucraino, perché una cosa analoga l'ha fatta la Turchia a Cipro, e per noi è una ferita aperta». In un solo pomeriggio, Kyriakos Mitsotakis fa un capolavoro diplomatico e prova a spingere sull'acceleratore dell'integrazione della Ue.

Non sono passati neanche due mesi dall'insediamento per il suo secondo mandato. Ma il premier greco vuole ritagliarsi un ruolo nella politica europea, anche in vista delle alleanze per le elezioni del prossimo anno. Ieri, ha radunato ad Atene quasi tutti i leader dei Balcani (l'Albania si è autoesclusa), per una cena informale con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio, Charles Michel.

Al meeting è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, di ritorno dal viaggio in Olanda e Danimarca. […] Zelensky ha tenuto a partecipare, ospite per la prima volta ad Atene dall'inizio della guerra, per incassare il supporto dei balcanici e parlare ancora una volta a tu per tu con le istituzioni europee di sicurezza, aiuti e sovranità territoriale.

«Siamo al fianco del coraggioso popolo ucraino, mentre lotta per la propria libertà e indipendenza», ha affermato Mitsotakis. Annunciando, poi, un pacchetto di impegni per Kiev: gli armatori greci si occuperanno del trasporto del grano in Europa, mentre attraverso il porto di Alexandroupoli, dunque di fatto bypassando la Turchia, transiteranno gli armamenti destinati al Paese aggredito. La Grecia intende, inoltre, trasportare «il gas necessario per tutti i Balcani». Infine, provvederà «all'addestramento dei piloti ucraini degli F-16», ha spiegato Mitsotakis.

Un pacchetto ricco, che fa guadagnare ad Atene il ruolo di capofila tra gli Stati per la stabilità della regione e i rapporti con l'Europa orientale. E accredita sempre più il primo ministro greco a figura di peso nel panorama dell'Unione.

[…] Tra conflitto e futuro della Ue, il vertice di ieri voleva essere un segnale politico per occupare nei Balcani gli spazi a cui punta la Russia, che soffia sulla Serbia mantenendo legami di ideologia e interessi. Un concetto ribadito dalla stessa Von der Leyen: «Dobbiamo portare i nostri amici, gli aspiranti membri dell'Ue molto più vicini a noi, e molto più velocemente», ha spiegato.

Gli invitati alla cena erano dieci più i due leader di Bruxelles, hanno partecipato in nove: Vucic, la collega moldava Maia Sandu, il presidente del Montenegro Jakov Milatovic, il primo ministro della Romania Ion-Marcel Ciolacu, del Kosovo Kurti, la collega della Bosnia ed Erzegovina Borjana Krišto, il premier della Macedonia del Nord Dimitar Kovacevski, della Bulgaria Nikolai Denkov e della Croazia Andrej Plenkovic.

Una sedia vuota si è fatta notare, quella dell'Albania: il presidente Bajram Begaj, invitato, ha disertato, mentre il premier Edi Rama è stato escluso fin dal principio, in un momento di particolare gelo istituzionale tra i governi di Tirana e Atene. A pesare, l'incarcerazione di un sindaco di origini greche eletto nel comune albanese di Himara, accusato di corruzione, una motivazione che la Grecia respinge con forza e chiede che entri in carica al più presto. E poi, c'è la contesa per le acque territoriali, che potrebbe presto sfociare in un ricorso di Tirana all'Aja.

Mitsotakis superstar ha ribadito la sua richiesta: lavorare perché i Balcani occidentali entrino a far parte della compagine Ue entro il 2033, cioè a trent'anni dalla promessa di Salonicco. Ursula Von der Leyen non ha garantito cornici temporali, ma si è trovata d'accordo con lui ad accelerare. […] Quanto si velocizzerà il dossier balcanico, tenuto conto anche della domanda di adesione dell'Ucraina, è tutto da vedere. Intanto, Mitsotakis continua a tessere la tela diplomatica: nei prossimi giorni dovrebbe vedere il premier indiano Modi, il 29 arriverà ad Atene la premier Meloni.

