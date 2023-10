18 ott 2023 13:37

AL SISI NON CI PENSA PROPRIO AD APRIRE IL VALICO DI RAFAH AI PALESTINESI IN FUGA DALLE BOMBE – IL PRESIDENTE EGIZIANO AVVERTE NETANYAHU: “L'IDEA DI TRASFERIRE I PALESTINESI NEL SINAI SIGNIFICA TRASCINARE L'EGITTO IN UNA GUERRA CON ISRAELE. LE OPERAZIONI MILITARI A GAZA AVRANNO RIPERCUSSIONI CHE POTREBBERO ANDARE FUORI CONTROLLO E PORTARE A UN'ESPANSIONE DEL CONFLITTO”. E SI CHIEDE: “PERCHÉ ISRAELE NON TRASFERISCE I PROFUGHI DI GAZA NEL SUO DESERTO DEL NEGEV?”