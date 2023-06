IL SISTEMA MINENNA PER ARRIVARE ALLA PRESIDENZA DELLA CONSOB: I FAVORI A PINI PER ESSERE ACCREDITATO ALL'INTERNO DELLA LEGA E ARRIVARE A GIORGETTI – IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE, MARCELLO MINENNA ARRESTATO E ACCUSATO DI CORRUZIONE, IN PASSATO SI ERA FATTO PAGARE DALL’ENTE CHE DIRIGEVA DEI VIAGGI CON UNA STRETTA COLLABORATRICE E OFFRIVA MACCHINE DI LUSSO CONFISCATE COME AUTO BLU AI POLITICI – BRUNETTA LO DIFENDE: “QUESTA DELLE AUTO È UNA PRASSI CONSOLIDATA E PER ME ANCHE VIRTUOSA...”

1.ECCO IL SISTEMA MINENNA

Estratto dell’articolo di Filippo Fiorini per “la Stampa”

marcello minenna consegna un'auto confiscata a damiano tommasi

I viaggi con una collaboratrice pagati dall'istituzione che dirigi. La gara d'appalto indetta dallo stesso organo di controllo, per ingaggiare il geometra che ti ristruttura casa. Le auto sequestrate (sempre dal tuo ufficio), offerte gratis ai ministri. La telefonata a un senatore che promette di «servirti degli assist», durante l'interrogazione parlamentare su un'inchiesta contro di te.

Sommarie informazioni testimoniali, certo. Semplici denunce da verificare, vero. Ma anche intercettazioni e ipotesi di reato, finite in un'inchiesta che ieri l'altro ha disposto misure cautelari per 34 persone, tra cui spiccano i nomi dell'ex parlamentare leghista Gianluca Pini (arrestato), e del suo «sodale», l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane (oggi assessore regionale in Calabria sospeso), Marcello Minenna, ovvero l'uomo a cui vengono addebitati questi illeciti e che ora, finito ai domiciliari, causa imbarazzo a tutto l'arco politico italiano.

marcello minenna consegna a massimo garavaglia un'auto confiscata dall agenzia delle dogane

Le mascherine contraffatte erano un business esclusivo di Pini e di un suo socio narcotrafficante: 10 giorni dopo il primo lockdown, l'ex onorevole leghista stava fornendo Ffp2 cinesi all'Ausl Romagna senza gara d'appalto e con documenti falsi. Lo scrive la Procura di Forlì e aggiunge che Minenna lo aiuta a liberare i carichi bloccati in frontiera a causa di queste lacune. Minenna le Dogane le dirige.

MARCELLO MINENNA GIANCARLO GIORGETTI

Faceva favori a Pini «per essere accreditato all'interno della Lega ed essere riconfermato» in questo incarico. È convinto che solo con l'intercessione dell'attuale ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (Lega, al tempo deputato), potrà restare al suo posto e poi sperare in «una carriera ministeriale o la presidenza della Consob». Giorgetti dice che la sua decisione fu invece quella di rimuoverlo.

Alla Consob, Minenna c'è già stato. Nei corridoi dell'autorità che vigila sulla Borsa ricordano come dirigesse una piccola unità, si muovesse con un Suv in compagnia di un cane molesto e premesse per essere sempre in missione. Poi, rammentano: «Quando nel 2018, Mario Nava si trasferì dalla Commissione Ue per diventare presidente della Consob, Minenna gli chiese di nominarlo direttore generale e in cambio fece balenare la garanzia di un settennato di pace con il Movimento 5 Stelle». […]

2.LA RETE DEI FAVORI DI MINENNA AI POLITICI. PORSCHE, LEXUS E FORNITURE SBLOCCATE

Estratto dell'articolo di Andrea Pasqualetto per "il Corriere della Sera"

MARCELLO MINENNA

[…] Brunetta, oggi presidente del Cnel, sospira: «Ma si tratta dell’auto della mia scorta, un mezzo suv bianco, che è stato dato all’Arma dei carabinieri ed è guidata da loro, non a me. Questa delle auto confiscate è una prassi consolidata e per me anche virtuosa. Perché o si vendono o si usano ma se si vendono l’incasso è irrisorio». […]

