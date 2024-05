IL SISTEMA TOTI CROLLA, IL CARROCCIO TREMA – I DUE BONIFICI ALLA LEGA DI ALDO SPINELLI SECONDO I PM “LUNGI DA ESSERE UN ATTO DI LIBERALITÀ, SONO CONCEPITI DALL’IMPRENDITORE ESCLUSIVAMENTE COME “LEVA” PER OTTENERE DEI PROVVEDIMENTI DI FAVORE” – IL LEGAME DI SPINELLI CON TOTI “CONSOLIDATO DALLA CORRUZIONE”, GLI INCONTRI CON IL DEM BURLANDO SUL SUO YACHT E IL “REGALO” A SIGNORINI CON LA CARTA DA 500 MILA DOLLARI...

Giuseppe Guastella per il Corriere della Sera - Estratti

(...)

aldo spinelli

Spinelli ha un legame con Toti consolidato dalla corruzione, dicono i pm del procuratore Nicola Piacente, ma non trascura i rapporti con il Pd. Incontra lo stato maggiore del principale partito di opposizione sul suo yacht Leila 2, ormeggiato alla Marina Fiera, nei momenti caldi della proroga della concessione del terminal Rinfuse, atto di vitale importanza per la sua azienda. Il 29 ottobre 2021 l’iter va in stallo per tre componenti del comitato dell’Autorità portuale che si mettono di traverso perché sentono puzza di corruzione.

Intorno alle 13, le immagini delle telecamere acquisite dalla Finanza immortalano l’arrivo a pranzo del leader del Pd ligure Claudio Burlando, ex sindaco, ex Governatore, ex ministro dei Trasporti, e di Armando Sanna, vice presidente del Consiglio regionale. L’incontro doveva rimanere segreto, ma la notizia viene fuori provocando la «reazione stizzita» di Toti che lo considera un «tradimento». Il suo messaggio il giorno dopo è glaciale: «Ora ho capito perché non ho visto nulla per le elezioni di Savona che abbiamo perso perché tu non ci hai aiutato».

salvini spinelli

Venti giorni prima, quando aveva bisogno di fondi per le comunali di Savona e gli aveva detto «non ti dimenticare di me», Toti si era sentito rassicurare: «No, appena c’è il Comitato che va in porto (su Rinfuse, ndr ) stai tranquillo all’indomani ti chiamo subito». Dovrà aspettare dicembre. Niente soldi ed elezioni al centrosinistra.

La Lega Totti non se la tiene e per ritorsione ordina al Presidente dell’Autorità Portuale Paolo Signorini (in carcere) di rallentare la pratica cara a Spinelli e per un po’ non si fa trovare dall’imprenditore, il quale ammonisce così il figlio preoccupato: «Noi non siamo vicini a nessuno. Siamo con tutti». Qualche giorno dopo si risente con Toti.

salvini bucci spinelli

«Son sempre un tuo amico, ricordatelo», gli dice. Emerge quindi un finanziamento al Carroccio che, annotano i pm, «lungi da essere un atto di liberalità, è chiaramente inteso e concepito dall’imprenditore esclusivamente come “leva” per ottenere dei provvedimenti di favore». Spinelli parteciperà ad un evento alla presenza del ministro leghista Giancarlo Giorgetti al quale chiederà fondi per la città, dice a Signorini, il quale commenta che quello «per Genova non ha mai fatto una mazza». Spinelli risponde: «Gli abbiamo già fatto un bonifico anche a loro eh, alla Lega», «poi gliene facciamo un altro stai tranquillo», perché «finanzio il partito», «ho mandato al partito quindici... a lui e quindici a Toti»

Non è lusinghiero il giudizio del sindaco Marco Bucci sugli operatori che gravitano sul porto che pretenderebbero tutto per loro. «A noi? Non ci danno un c...», dice al telefono mentre conversa con Giovanni Toti.

aldo spinelli

Conclude con una riflessione pesante «paragonando la situazione ai maiali a cui dava da mangiare da piccolo», scrivono gli inquirenti.

(...) Manca un niente all’approvazione delle Rinfuse, anche se da tempo paga i weekend del prezioso Signorini a Montecarlo (74 mila euro), l’ultraottantenne Spinelli vuole chiudere l’anno stupendolo con sei giorni per 4 persone a Las Vegas. Tutto a suo carico, casinò compreso.

spinelli signorini toti

Per essere sicuro di poter pagare negli Usa, chiama la sua banca a Montecarlo per innalzare il tetto della carta di credito fino a 500 mila dollari. «Abbiamo tutti i soldi che vogliamo c’ho tre carte (ma ne elenca 4, ndr ), una da 500, una da 300, una da 150, una da 75». Il programma? Volo in prima classe da 4.850 euro a testa, doppio appartamento per lui e signora e suite per Signorini e compagna nello stesso albergo del casinò che, però, sarà gratis se nei 6 giorni di permanenza giocheranno almeno venti ore: «Ma noi le giochiamo in un giorno.

A Montecarlo facciamo otto ore al giorno di dadi. Puoi immaginare in America. Quindi l’hotel ce l’abbiamo tutto già gratuito hai capito?». Il viaggio salterà per un problema familiare di Signorini. Si ripiega, si fa per dire, sul lussuoso Hotel de Paris e sui tavoli da gioco di Montecarlo.

aldo spinelli ALDO SPINELLI GIOVANNI TOTI SULLO YACHT LEILA DI ALDO SPINELLI