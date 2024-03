26 mar 2024 18:51

SOGNO O SON-DAGGIO? A DESTRA, NONOSTANTE LO SCAZZO IN CORSO TRA MELONI E SALVINI, CRESCONO SIA FRATELLI D'ITALIA (+0,2%, AL 27%) SIA LA LEGA (+0,3%), CHE ALLONTANA FORZA ITALIA, IN LEGGERO CALO (-01%) – IL PD SI AVVICINA AL 20% E ORA LA MULTIGENDER SCHLEIN È A 7 PUNTI DALLA DUCETTA – IN CRESCITA ANCHE IL M5S (AL 15,6%), BRUTTE NOTIZIE PER CALENDA – TUTTI I DATI DELL'ULTIMA RILEVAZIONE SWG