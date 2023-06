SOGNO O SON-DAGGIO? - IL TERZO POLO SI STA SPEGNENDO: AZIONE DI CALENDA SCENDE AL 3,5% E ITALIA VIVA E’ AL 2,6% - LIEVE CALO PER FRATELLI D'ITALIA NELLE INTENZIONI DI VOTO: PERDE TRE DECIMALI E SI PORTA AL 29% - FINISCE LA REAZIONE EMOTIVA DOPO LA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI E FORZA ITALIA PASSA DALL'8,3% ALL'8% - STABILE AL 19,6% IL PD, IL MOVIMENTO 5 STELLE VA AL 16,1%, LA LEGA AL 9,2%...

Roma, 26 giu. (askanews) - Lieve calo per Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto. Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Termomentro Politico, il primo partito italiano perde tre decimali e si porta al 29%. Meno sorprendente il calo per Forza Italia, che dall'8,3% va all'8%. Probabilmente - spiega Termometro politico - è l'effetto della fine o dell'affievolimento dell'effetto Berlusconi, la reazione emotiva che aveva aumentato i voti del partito dopo la morte del suo leader. In leggero aumento, dello 0,1%, la Lega, al 9,2%, mentre all'opposizione è stabile al 19,6% il Pd e il Movimento 5 Stelle guadagna un decimale e va al 16,1%.

Male Azione, che scende ancora a si porta al 3,5%, mentre diminuisce la distanza tra il partito di Calenda e quello di Renzi, con quest'ultimo che sale al 2,6%. È la stessa percentuale di Sinistra Italiana/Verdi, mentre +Europa è un gradino sotto, al 2,5%, come Per l'Europa di Paragone, che è in crescita. Secondo il sondaggio inoltre, realizzato con metodo Cawi tra il 20 e il 23 giugno su 4.400 intervistati, è stabile la fiducia degli italiani verso la presidente del Consiglio: ad averne molta è il 25,8%, in calo e, considerando chi ne ha abbastanza, in aumento, si arriva al 44,7%.

La maggioranza relativa, il 40,8%, afferma però di non nutrire alcuna fiducia in Giorgia Meloni, e il 14,1% poca. Infine, è stata misurata l'opinione rispetto ai rapporti tra il Pd e il M5s. Secondo il sondaggio Elly Schlein sta portando il Pd sulle posizioni dei pentastellati. La pensa così il 60% degli italiani, ma solo per il 19,9%, che diventa 45,5% tra chi vota Pd, ciò è positivo. Per il 40,1% è negativo. Vi è un 7,2% che non vede alcun avvicinamento e se ne rammarica e un 14,8% che non lo vede ma ne è contento. Tanti gli indecisi.

