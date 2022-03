L'EGO DEI VIROLOGI NON SCENDE IN POLITICA (PER ORA) - ANDREA CRISANTI A "UN GIORNO DA PECORA": "IN PIENA PANDEMIA PD E M5S MI HANNO CHIESTO DI CANDIDARMI A VERONA NORD. CI HO PENSATO UN ATTIMO MA HO DETTO NO, IL COVID POTEVA TORNARE E VOLEVO FARE IL MIO LAVORO. MIO FIGLIO CORRE A PADOVA CON UNA LISTA CIVICA? NON NE SAPEVO NULLA" - PURE ANTONELLA VIOLA SMENTISCE: "SONO STUFA DEL GOSSIP DA BAR. NON SONO CANDIDATA IN NESSUNA LISTA E RESTO A SERVIZIO DELLA CITTÀ, DEL PAESE E DELLA SCIENZA" - VIDEO