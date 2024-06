18 giu 2024 15:28

SOGNO O SONDAGGIO: COME VANNO I PARTITI UNA SETTIMANA DOPO LE EUROPEE? – SI CONSOLIDA IL SORPASSO DI FORZA ITALIA SULLA LEGA: IL PARTITO DI TAJANI (SENZA "NOI MODERATI") GUADAGNA LO 0,4 E RAGGIUNGE IL 9%, IL CARROCCIO SI FERMA ALL’8,8 (-0,2%) – FRATELLI D’ITALIA RIMANE IL PRIMO PARTITO, IN LEGGERA FLESSIONE, AL 28,6%. IN CALO PD (23,8%) E M5S CHE SCENDE AL 9,7%...