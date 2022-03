PIÙ FOLLE DEL PIANO DI PUTIN, C’È SOLO IL PIANO DI CONTE! - PEPPINIELLO APPULO VUOLE FAR CADERE IL GOVERNO SULL’UCRAINA E SULL’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI, A CUI ORA, DOPO LE SCULACCIATE DI TRAVAGLIO, SI OPPONE CON TUTTE LE SUE FORZE - LA CONFERMA IN UNA DELIRANTE INTERVISTA ALLA “STAMPA”. ALLA DOMANDA “CADREBBE IL GOVERNO”, “GIUSEPPI” MINACCIA: “OGNUNO FARÀ LE SUE SCELTE” - MA CHI LO SEGUIRÀ, VISTO CHE NON CONTROLLA NEMMENO I SUOI PULCINI? NON È CHE IL SUO VERO OBIETTIVO È METTERE LA PAROLA FINE AL MOVIMENTO 5 STELLE? AH, NO SAPERLO