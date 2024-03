SOGNO O SONDAGGIO? FRATELLI D’ITALIA SCENDE ANCORA E RAGGIUNGE IL 26,8%, SEMPRE PIÙ VICINA ALLA SOGLIA DEL 26, RAGGIUNTA ALLE POLITICHE DEL SETTEMBRE 2022. PER GIORGIA MELONI, È QUELLA LA LINEA ROSSA (NON PROPRIO AMBIZIOSA) PER DICHIARARE LA “VITTORIA” ALLE EUROPEE. MA SE IL TREND DI DISCESA, IN ATTO DA MESI, CONTINUA, RISCHIA DI ESSERE UN SOGNO ANCHE QUELLA…

GIORGIA MELONI - COMUNICAZIONI AL SENATO

1. EUROPEE: MELONI, 'PER ME VITTORIA CONFERMARE VOTO POLITICHE, NON FACILE MA È OBIETTIVO'

(Adnkronos) - Alle elezioni europee "per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, e sarebbe cosa non facile: non accade spesso che dopo un anno e mezzo chi è il governo possa confermare quel consenso. Ma è sicuramente un obiettivo al quale punto". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista ad Agorà, su Rai3.

2. SONDAGGI POLITICI, MELONI IN CALO: SI RIAVVICINA AL DATO DEL 2022. LEGA E M5S ESCONO MALE DALLE REGIONALI

Estratto da www.repubblica.it

INTENZIONI DI VOTO 18 MARZO 2024

L’asticella in vista delle Europee, negli obiettivi di Giorgia Meloni, è fissata al 26%, il dato ottenuto alle Politiche del 2022. E ora FdI, che nel corso della legislatura è salita fin sopra al 28%, sembra ripiegare proprio verso quel dato. L’ultimo sondaggio Radar / Swg fotografa il partito della premier al 26,8% ed è un’ulteriore flessione rispetto alla settimana scorsa quando le intenzioni di voto erano tre decimi più su. Un trend di contrazione che va avanti ormai da mesi: l’ultimo segno positivo […] risale a novembre scorso.

Perde un decimo […] anche la Lega che è ormai all’8%, sempre più lontano dal 9% che Matteo Salvini considerava obiettivo per le Europee. E alle spalle del Carroccio è sempre più incalzante Forza Italia: il partito guidato da Antonio Tajani ha guadagnato altri due decimi e ora è al 7,8% […]. Per il Carroccio il dato più allarmante è quello registrato […] rispetto alle […] elezioni regionali in Sardegna e Abruzzo: il 60% degli interpellati ritiene che è proprio la Lega a uscire perdente dalle due competizioni.

giorgia meloni agora 6

Negativa anche la percezione del M5S, nonostante la vittoria della pentastellata Alessandra Todde in Sardegna il 50% degli interpellati considera negativo il risultato per Giuseppe Conte. Nelle intenzioni di voto, i 5S sono al 15,3%, in lieve flessione rispetto alla settimana precedente.

Chi perde in modo significativo, dopo la delusione abruzzese, è invece il Pd che torna sotto al 20% […]. Il 31% degli interpellati ritiene che anche per Elly Schlein il risultato delle regionali sia stato negativo […]

SONDAGGIO SWG VINCITORI SARDEGNA E ABRUZZO