SOGNO O SONDAGGIO? UN MESE NERO PER GIORGIA MELONI, TRA I CASI E I CASINI DI DELMASTRO E LOLLOBRIGIDA: SECONDO LA RILEVAZIONE SWG PER IL TGLA7, FDI HA PERSO CONSENSI PER LA QUARTA SETTIMANA CONSECUTIVA. ORA È AL 28,1% – CALA LEGGERMENTE ANCHE LA LEGA (-0,2%) MENTRE CONTINUA A RISALIRE FORZA ITALIA (+0,3) – AVVERTITE ELLY SCHLEIN CHE IL PD NON RIESCE A RIALZARSI, MENTRE IL M5S DI PEPPINIELLO APPULO CRESCE…

Per la quarta settimana di seguito il partito di Giorgia Meloni continua a perdere consensi. Al di là degli annunci sulla riforma del premierato, ma complici probabilmente il caso Lollobrigida relativo alla fermata del treno Frecciarossa in ritardo e il rinvio a giudizio del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, Fratelli d’Italia cala ancora nelle preferenze degli elettori.

A dirlo è il sondaggio Swg per il TgLa7, secondo cui in base alla rilevazione del 4 dicembre scorso risulta che FdI scende di mezzo punto percentuale, fermandosi al 28,1. […]

Le posizioni di Matteo Salvini in Europa e la kermesse a Firenze dei sovranisti Identità e democrazia non giovano alla Lega, che cala dello 0,2 per cento e si ferma al 9,2%. Guadagna, invece, Forza Italia che con lo 0,3 in più sale al 7,3 per cento.

Tra i partiti d opposizione, l’unico a rosicchiare qualche punto percentuale è il Movimento 5 Stelle: +0,3 per cento per il partito di Giuseppe Conte che arriva così al 16,7. Il Pd, con il 19,3%, registra un calo dello 0,1 rispetto alla scorsa settimana, mentre Azione resta stabile al 3,8 per cento.

Alleanza Verdi e Sinistra non supera il 3,4 per cento (-0,2), mentre Italia viva di Matteo Renzi con lo 0,1 in meno si ferma al 3,2%. Più Europa conquista lo 0,1 in più (2,7 per cento di preferenze), mentre l’Italia con Paragone guadagna lo 0,2 (1,8 per cento). Noi moderati con lo 0,1 in meno si ferma all’1 per cento.

