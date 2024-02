SOGNO O SONDAGGIO? – C’È ANCORA VITA A SINISTRA! SECONDO SWG, NELL’ULTIMA SETTIMANA IL PD HA GUADAGNATO MEZZO PUNTO ED È RISALITO AL 20% – EFFETTO DEL PIGLIO UN PO’ PIÙ DECISO DI ELLY SCHLEIN, CHE HA INIZIATO A PARLARE IN MODO COMPRENSIBILE (SENZA QUELLE SUPERCAZZOLE PIENE DI NULLA) – BRUTTE NOTIZIE PER GIORGIA MELONI: CALA FRATELLI D'ITALIA (-0,4%). SCENDE ANCHE LA LEGA, MENTRE SALE DI POCO FORZA ITALIA – INVARIATI I CONSENSI DEL M5S E DI AZIONE…

SONDAGGIO SWG, IN CALO (LEGGERO) LEGA E FDI, IL PD RISALE AL 20%

Estratto dell’articolo di www.open.online

Perde qualche decimale di consenso il partito della premier Giorgia Meloni, riprende relativa quota quello principale di opposizione guidato da Elly Schlein. È la fotografia delle intenzioni di voto degli italiani restituita dal sondaggio Swg per TgLa7 diffuso questa sera. Fratelli d’Italia è stimato in quest’inizio di febbraio al 28,1%: largamente in testa, ma quattro decimali in meno rispetto a una settimana fa.

Il Pd risale invece a quota 20%, rosicchiando mezzo punto percentuale in una settimana. Invariati i consensi “virtuali” al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte (15,9%) così come quelli di Azione (4,3%). Nel mezzo, spostamenti lievi per i consensi degli altri due partiti principali di governo: la Lega cede due punti decimali ed è stimata all’8,5%, Forza Italia sale di un decimale allo 7,3%. [...]

IL CAMBIO DI PASSO DI SCHLEIN LINGUAGGIO PIÙ DIRETTO PER SFIDARE LA PREMIER (E CONTE)

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

Elly Schlein cambia stile. L’imminenza della campagna elettorale per le Europee sembra aver dato un nuovo impulso alla segretaria del Pd. La leader e l’infaticabile portavoce Flavio Alivernini sembrano aver improntato una nuova strategia già da qualche giorno. Schlein è diventata più diretta nel linguaggio. Ha abbandonato i giri di parole e non si sottrae allo scontro e al confronto.

Gli obiettivi sono due. Il primo, quello di polarizzare la campagna elettorale, trasformandola in una sorta di duello tra lei e Giorgia Meloni. E infatti ieri ha replicato quasi in tempo reale, e con molta nettezza, alla presidente del Consiglio sul caso Salis, archiviando i tempi lunghi che sono da sempre un classico della liturgia dei leader dem.

[…] È quindi sul secondo obiettivo che Schlein e il suo portavoce si sono concentrati maggiormente. Qui il terreno si fa più insidioso. Si tratta di riuscire ad arginare le polemiche di Conte nei confronti del Pd senza cadere nel battibecco quotidiano con lui. «Ci deve essere una soglia oltre la quale la polemica non può andare.

Ogni tanto un fermo bisogna metterlo», ha detto Schlein ai suoi. E quindi ha spiegato ai fedelissimi per quale motivo, pur ponendo un altolà al leader del M5S (lo ha fatto, per esempio, dopo che Conte aveva accusato il Pd di essere «bellicista», ed è stato il primo segno della sua «svolta» comunicativa), «non vuole passare tutti i giorni a duellare con lui».

[…]

È per questa ragione che ieri Schlein, che invece per la sua campagna punta su altro, come sul fatto che il Pd i primi due giorni di marzo ospiterà in Italia il congresso del Pse, ha evitato di entrare direttamente nella polemica aperta dall’ex premier con la sua intervista al Corriere della Sera : «Io non litigo con Conte, chiedete a lui cosa intende dire». L’ex premier, invece, ha l’interesse opposto, anche perché, essendo ormai di fatto chiusi tutti gli accordi per le elezioni locali, il suo potere negoziale nei confronti dei dem è diminuito di molto.

Nel contempo Schlein non intende nemmeno accettare tutte le accuse di Conte (quella sul «Pd ambiguo» le pesa particolarmente, perché come dice ai suoi, «noi non siamo ambigui. Sappiamo chi scegliere tra Trump e Biden»). Perciò la segretaria preferisce che a replicare al leader del M5S siano altri.

Ieri, per esempio, è stato Francesco Boccia a rispondere all’intervista dell’ex premier al Corriere: «Io non parlo del passato perché sennò dovrei chiedere a Conte se ritiene ancora validi i decreti sicurezza di Salvini. Io penso al futuro e a costruire un’alternativa al governo. Se Conte si mette a guardare nel passato degli altri partiti non lavora in questa direzione. E se continua così Meloni resta a Palazzo Chigi anche dopo il 2027». […]

