CONTE, UN PUPO TRA QUATTRO PUPARI – BETTINI E D’ALEMA VOGLIONO “INCAPSULARE” PEPPINIELLO APPULO! IL LORO PIANO NON È CREARE UN PARTITO UNICO CON I 5 STELLE, MA SPOSTARE A SINISTRA IL PD E METTERLO IN SCIA AL LORO COCCO – A OPPORSI CI SONO PERÒ GLI ALTRI DUE NUMI TUTELARI DI “GIUSEPPI”: TRAVAGLIO E CASALINO, CHE LO SPINGONO A RESISTERE ALLE SIRENE DEI DUE EX COMUNISTI – LA REUNION DI TUTTA LA SINISTRA POST-PCI SI CELEBRERÀ DOPODOMANI, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GOFFREDONE, TRASFORMATA IN UN'ADUNATA PRO-GIUSEPPI...