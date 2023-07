SOGNO O SONDAGGIO? – È FINITO L'EFFETTO BERLUSCONI: DOPO L'IMPENNATA SEGUITA ALLA MORTE DEL CAV, INIZIA IL CALO DI FORZA ITALIA, CHE NELL'ULTIMA SETTIMANA HA PERSO LO 0,3% – RISALE DI MEZZO PUNTO FRATELLI D’ITALIA, CHE SUPERA DI NUOVO IL 29%. LA LEGA CONTINUA A SCENDERE (9,6%). ANCHE IL PD PERDE TERRENO (-0,4%) – SPROFONDO RENZI, CON CALENDA CHE LO STACCA…

[…] Secondo il sondaggio Swg del 24 luglio per La7 nell’orientamento dei voti degli elettori FdI è al primo posto con il 29,2 per cento di preferenze, una variazione minima (+0,5) rispetto al 28,7 della scorsa settimana.

Perde qualcosa, invece, il Partito democratico che registra una flessione dello 0,4 per cento che fa scendere i dem di Schlein dal 20 al 19,6%. Il Movimento 5 Stelle guadagna invece lo 0,1 per cento e arriva al 16 per cento.

Nel centrodestra, dopo la morte di Berlusconi e le impennate di Forza Italia delle ultime settimane, ora gl azzurri registrano uno stop e l’ascesa di FI si blocca al 7,2 per cento, perdendo lo 0,3 rispetto al 7,5 registrato in precedenza. Non cresce neanche la Lega di Salvini che cala dello 0,2 e si ferma al 9,6%.

Calenda conquista lo 0,2 per cento in più e con il 3,6 per cento continua a staccare Italia viva che dal 2,9 di sette giorni fa passa al 2,7. Alleanza verdi e sinistra arriva al 3,2 per cento rosicchiando lo 0,1, percentuale che invece perde + Europa.

