SOGNO O SONDAGGIO? – FRATELLI D’ITALIA SCENDE DELLO 0,4% E SI ASSESTA AL 28,6% DEI CONSENSI DEGLI ITALIANI. IL PD RESTA IMMOBILE AL 19,4. MA A PREOCCUPARE ELLY SCHLEIN DOVREBBE ESSERE UN ALTRO DATO, QUELLO SULAL FIDUCIA NEI LEADER: LA SEGRETARIA DEM MULTIGENDER SI FERMA AL 23 PER CENTO E PERDE OTTO PUNTI RISPETTO A MARZO. ELLY VIENE BOCCIATA ANCHE PER LE POSIZIONI AMBIGUE SULLE GUERRE IN ISRAELE E UCRAINA…

Estratto da www.liberoquotidiano.it

GIORGIA MELONI VS ELLY SCHLEIN

Il consueto sondaggio del lunedì di Swg per tg La7 di Enrico Mentana fotografa una situazione di stallo […]. Fratelli d'Italia resta il primo partito e di fatto alle sue spalle prosegue la rincorsa […] di Pd e Movimento Cinque Stelle. Nelle prime posizioni c'è il partito del premier con il 28,6 per cento con una leggera flessione dello 0,4 per cento. Il Pd resta immobile al 19,4 per cento.

Il Movimento Cinque Stelle perde lo 0,2 per cento e scende al 16,4. Stabile la Lega al 9,4 per cento con una flessione dello 0,2. Cresce dello 0,1 per cento Forza Italia che raggiunge il 7 per cento. Cresce Azione […] che va al 3,8 per cento. Al 3,6 invece c'è Sinstra e Verdi con un incremento dello 0,1 per cento. Italia Viva […] raggiunge il 3,3 per cento […]. In calo +Europa […] al 2,6 per cento.

ORIENTAMENTI DI VOTO - 27 NOVEMBRE 2023 - SONDAGGIO SWG PER TGLA7

Ma c'è un'altra rilevazione che preoccupa e non poco il Pd. Nella fiducia nei leader, Elly Schlein si ferma solo al 23 per cento perdendo otto punti rispetto a marzo. In prima posizione c'è Giorgia Meloni con il 36 per cento, in seconda Giuseppe Conte con il 28 per cento e in terza Antonio Tajani al 28 per cento. Quarto, a un soffio da Elly Schlein, Matteo Salvini al 22 per cento.

ORIENTAMENTI DI VOTO - 27 NOVEMBRE 2023 - SONDAGGIO SWG PER TGLA7 (1)

E la segretaria del Pd viene anche bocciata per le sue posizioni sulla guerra in Israele: gli elettori in una scala che va da 1 a 10 le danno in pagella 4,6, mentre Meloni è al 4,9. E sulla guerra in Ucraina […] la segretaria dem raccolgie un 4,3 mentre il premier è al 4,9.

