“GLI ITALIANI CHE VOTERANNO GIORGIA MELONI LO FARANNO PERCHÉ SONO DISPERATI, SI SENTONO ALL'ULTIMA SPIAGGIA” – GIOVANNI ORSINA: “LA LEADER DI FRATELLI D'ITALIA È L'UNICA CHE NON SIA MAI STATA MESSA ALLA PROVA LÀ DOVE TUTTI GLI ALTRI LO SONO STATI, E HANNO FALLITO. È LA STESSA, IDENTICA RAGIONE PER LA QUALE, PRIMA DI LEI, HANNO VOTATO PER GRILLO, RENZI E SALVINI: IL NUOVISMO. ED È UNA RAGIONE NON SOLTANTO SBAGLIATA, MA ANCHE TERRIBILMENTE DANNOSA PERCHÉ...”