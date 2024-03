12 mar 2024 16:12

SOGNO O SONDAGGIO? – GIORGIA MELONI HA VINTO IN ABRUZZO MA NON PUÒ FESTEGGIARE: LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI NEL GOVERNO SCENDE SOTTO IL 40%. LA PREMIER HA PERSO 3 PUNTI DI GRADIMENTO PERSONALE IN UN MESE. IL REPORT DI IXÈ IN VISTA DELLE EUROPEE: SOLO UN ITALIANO SU DUE ANDRÀ ALLE URNE – PER SWG, FRATELLI D’ITALIA SCENDE AL 27,1%: IN MENO DI UN MESE È EVAPORATO PIÙ DI UN PUNTO PERCENTUALE – FORZA ITALIA VICINA AL SORPASSO SULLA LEGA…