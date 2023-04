SOGNO O SONDAGGIO? – LA LUNA DI MIELE DI GIORGIA MELONI CON GLI ITALIANI SI STA ESAURENDO: FRATELLI D’ITALIA PERDE LO 0,9% IN UNA SETTIMANA E SCENDE SOTTO IL 30%, AL 28,8. IL PD DI ELLY SCHLEIN CONTINUA NEL SUO RECUPERO, E ACCORCIA IL DISTACCO: I DEM SONO AL 20,1% - LEGA E FORZA ITALIA ROSICCHIANO QUALCOSA (RISPETTIVAMENTE ALL’8,8 E AL 6,9%) – CONTE NON SI SCHIODA DAL 15,7%, MENTRE IL TERZO POLO – LA “SUPERMEDIA” DI YOUTREND

Estratto da www.repubblica.it

GIORGIA MELONI ELLY SCHLEIN - 8 MARZO - VIGNETTA BY MACONDO

Continua ad accorciarsi il distacco tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Elly Schlein. Secondo l'ultima rilevazione del sondaggio Supermedia-Youtrend/Agi, Fratelli d'Italia perde ancora punti percentuali importanti e non arriva a raggiungere il 29 per cento.

Un dato importante, considerando che il mese scorso (e per un lungo periodo) FdI è stata sempre sopra la soglia del 30. Con il suo 28,8 per cento (-0,9) la formazione politica della premier resta comunque al primo posto, tallonata però dal Pd che si distacca di meno di 9 punti percentuali. I dem sono infatti al 20,1 per cento e guadagnano lo 0,4 rispetto alla scorsa settimana restando saldi al secondo posto tra le preferenze degli italiani.

[…] Dall'ultima rilevazione Supermedia-Youtrend risulta che Forza Italia ha guadagnato lo 0,3 per cento nei giorni scorsi, raggiungendo il 6,9%. Recupera qualcosa anche la Lega di Matteo Salvini che con lo 0,3 in più arriva all'8,8%.

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI

Conte e il suo Movimento 5 Stelle ancora una volta non guadagnano né perdono posizioni, restano al terzo posto dopo FdI e Pd e non si muovono dal 15,7 per cento. Il Terzo Polo di Renzi e Calenda con il 7,5 per cento rosicchia lo 0,2, mentre i Verdi/Sinistra perdono lo 0,1 (3,1%). […]

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra con il 45,5% perde lo 0,3 rispetto alla scorsa rilevazione, mentre il centrosinistra guadagna lo 0,3 e arriva al 25,4 per cento.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE elly schlein giuseppe conte

giorgia meloni GIORGIA MELONI - ELLY SCHLEIN giorgia meloni GIORGIA MELONI VS ELLY SCHLEIN ELLY E GIORGIA DUELLO SULLA FEMMINILITA - TITOLO DI REPUBBLICA IGNAZIO LA RUSSA GIORGIA MELONI - BY EDOARDO BARALDI