(ANSA) - Fratelli d'Italia riscende sotto il 30% (29,2) nell'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky Tg24 (29,2%, -0,9% in una settimana), che vede al contrario la crescita dei suoi principali alleati.

La Lega risale al 9,8% (+0,2%), Forza Italia è al 6,3% (+0,2%), Noi Moderati resta invece fermo all'1,9%. Per quanto riguarda la fiducia nel leader politici, dopo Sergio Mattarella (63%) c'è il leader del M5s Giuseppe Conte (37%, invariato) che supera la premier Giorgia Meloni (36%, -1%).

A seguire, ci sono Antonio Tajani con il 24% (-1), Matteo Salvini (-2%) ed Elly Schlein (-1%) a pari merito con il 23%, Carlo Calenda (16%, -1%) e Matteo Renzi (13%, +1%). Tornando ai partiti, fra le forze di opposizione resta stabile il Pd (19%), mentre torna a crescere per la prima volta da settembre il Movimento 5 Stelle (13,8%, +0,2%).

Nell'ex terzo polo Italia Viva sale al 3,1% (+0,7%) e si avvicina ad Azione (3,7%, -0,2%). Fra le altre forze di opposizione resta stabile Alleanza Verdi Sinistra (3,4%) mentre cresce +Europa (2,5%, +0,2%). Il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo, un dato stabile nelle ultime tre settimane, ma cresce leggermente (38%, +1%) la quota di coloro che ha un'opinione positiva dell'operato dell'esecutivo.

Nota metodologica: il sondaggio è stato svolto con metodologia Cawi tra il 29 e il 30 novembre 2023 su un campione di 803 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. Il margine d'errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

