19 gen 2023 12:41

SOGNO O SONDAGGIO? – LA MELONI RISCHIA DI RIMANERE A SECCO PER IL CARO BENZINA: FRATELLI D’ITALIA PERDE LO 0,7% E SCENDE SOTTO IL 30% - È PRESTO PER DIRE CHE LA LUNA DI MIELE CON GLI ITALIANI È FINITA (IL GRADIMENTO PER LA DUCETTA RIMANE IL PIÙ ALTO DI UN PREMIER EUROPEO), MA VA REGISTRATA LA PRIMA INVERSIONE DI TENDENZA DA MOLTI MESI A QUESTA PARTE – IL M5S AL 17,5%, IL PD AL 15,8% E LA LEGA ALL08,9: TUTTI I DATI DELLA SUPERMEDIA DI “YOUTREND”