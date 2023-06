SOGNO O SONDAGGIO? PAGNONCELLI SPIEGA COSA SUCCEDERA’ A FORZA ITALIA DOPO LA MORTE DI BERLUSCONI: PER UN AZZURRO SU DUE IL PARTITO REGGERA’. L’IPOTESI CHE GLI ELETTORI FORZISTI TRANSITERANNO VERSO MELONI È ABBRACCIATA DAL 30% DEGLI ITALIANI - ANCHE SE C'E' UNA SOMIGLIANZA PIÙ ACCENTUATA TRA L’ELETTORATO DI FRATELLI D’ITALIA E QUELLO DELLA LEGA, MENTRE CHI HA SEMPRE SCELTO FORZA ITALIA HA POSIZIONI PIÙ DISTANTI DALLA DUCETTA…

Estratto dell'articolo di Nando Pagnoncelli per il “Corriere della Sera”

Dalla nascita della coalizione, un trentennio fa, le forze politiche del centrodestra e il loro elettorato hanno saputo sempre superare le loro differenze e mostrarsi unite a tutte le consultazioni. Oggi cerchiamo di capire quali siano le vicinanze e quali le distanze tra gli elettori delle tre principali forze.

Da ultimo il futuro di Forza Italia dopo Berlusconi. Gli italiani vedono prevalere, se pur non massicciamente, l’ipotesi che gli elettori di FI transiteranno verso Meloni (30%); a seguire l’ipotesi che FI riuscirà a reggere grazie ad una nuova leadership capace di portare avanti il progetto politico di Berlusconi (18%), mentre le altre possibilità appaiono meno probabili dato che solo il 12% prevede una significativa riduzione di consensi a vantaggio del Terzo polo e l’11% un flusso in uscita verso la Lega.

Gli elettori di FI sono largamente convinti che una nuova leadership saprà portare avanti il partito senza troppe perdite (46%) e si dividono sugli altri scenari: per il 14% i consensi andranno principalmente a FdI, per il 13% al Terzo polo e per il 6% alla Lega. Gli elettori di Fratelli d’Italia sono maggiormente persuasi che una parte del voto per il partito di Berlusconi si sposterà su di loro (38%) e meno di un leghista su quattro (23%) ritiene che il proprio partito potrà rappresentarne l’approdo preferito. In sostanza emerge una somiglianza più accentuata tra l’elettorato di Fratelli d’Italia e della Lega, mentre quello di Forza Italia risulta più distante, in particolare sui temi più strettamente europei: popolarismo e sostegno al ruolo dell’Unione.

Tuttavia, è possibile che un riavvicinamento ci possa essere: le posizioni di Meloni su questi temi sono oggi più sfumate rispetto a quelle della campagna elettorale, improntate al realismo, e non è detto che anche sul Mes non si arrivi a una composizione. Se questo percorso prosegue, appare necessario strutturare meglio la leadership di Forza Italia per attenuare i rischi di fuoriuscite.

